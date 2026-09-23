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TotalEnergies и Amni инвестируют в разработку месторождения Ima в Нигерии

TotalEnergies и Amni инвестируют в разработку месторождения Ima в Нигерии - 23.09.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies и Amni инвестируют в разработку месторождения Ima в Нигерии

TotalEnergies вместе с партнером Amni приняла решение об окончательных инвестициях в разработку газового месторождения Ima в Нигерии, следует из пресс-релиза... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:47+0300

2026-09-23T14:47+0300

2026-09-23T14:52+0300

газ

нигерия

европа

ближний восток

totalenergies

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. TotalEnergies вместе с партнером Amni приняла решение об окончательных инвестициях в разработку газового месторождения Ima в Нигерии, следует из пресс-релиза французской компании. "TotalEnergies (40%, оператор) и его партнер Amni (60%) приняли окончательное инвестиционное решение о разработке газового месторождения Има, расположенного на шельфе в районе морских лицензионных участков OML 112 и OML 117 в Нигерии", - говорится в сообщении. Газовое месторождение Ima, которое расположено в водах недалеко от Бонни-Айленда, будет разрабатываться посредством одной платформы, которая соединена 22-километровым трубопроводом с нигерийским предприятием Nigeria LNG. Добыча, как ожидается, начнется в 2028 году и достигнет плато на уровне 350 миллионов кубических футов в сутки (более 60 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки). После ввода в эксплуатацию с месторождения Ima будет поставляться около трети газа, необходимого для расширения завода сжижения газа Nigeria LNG Train 7, который позволит увеличить его мощность с 22 миллионов тонн в год до 30 миллионов. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

нигерия

европа

ближний восток

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газ, нигерия, европа, ближний восток, totalenergies