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Трамп для встречи Си Цзиньпина в США нарушит протокол, соблюдавшийся 60 лет

Трамп для встречи Си Цзиньпина в США нарушит протокол, соблюдавшийся 60 лет - 23.09.2026, ПРАЙМ

Трамп для встречи Си Цзиньпина в США нарушит протокол, соблюдавшийся 60 лет

Президент США Дональд Трамп для встречи председателя КНР Си Цзиньпина нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол и впервые со времен президентства Джона... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T10:46+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп для встречи председателя КНР Си Цзиньпина нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол и впервые со времен президентства Джона Кеннеди лично встретит лидера другой страны на военной базе "Эндрюс" недалеко от Вашингтона, пишет газета Financial Times. Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября посетит США с государственным визитом. Ранее глава протокола американской администрации Моника Кроули заявила, что Трамп лично встретит на летном поле Си Цзиньпина, что будет редким жестом с его стороны. "В среду Дональд Трамп встретит Си Цзиньпина на авиабазе "Эндрюс"... отступив от протокола, соблюдавшегося на протяжении шести десятилетий. Это будет первый случай, когда верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на этой базе, со времен встречи Джона Кеннеди с премьером Британии Гарольдом Макмилланом на взлетной полосе в 1962 году", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, этот жест станет демонстрацией глубокого уважения. Это не первый раз, когда Трамп сам встречает лидера другой мировой державы. В августе 2025 года он лично приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже.

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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, джон кеннеди, financial times