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В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы

В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы

Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения от лица их кумиров - известных людей или блогеров, рассказали РИА Новости в Банке... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:16+0300

2026-09-23T09:16+0300

2026-09-23T09:16+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения от лица их кумиров - известных людей или блогеров, рассказали РИА Новости в Банке России. "Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров - известных людей или блогеров", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс". Как отметили в регуляторе, злоумышленники могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться заинтересовать и обнадежить внезапной выгодой. "Дети склонны доверять мошенникам, если они высказывают угрозы, в том числе в адрес их родителей и близких. Таким образом, мошенники могут получить доступ не только к счету подростка, но и вынудить его похитить деньги со счетов родителей, предоставить личные и финансовые данные родителей", - добавили там. Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество , банки, банк россии, мид, мвд