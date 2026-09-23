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В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы
В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы
Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения от лица их кумиров - известных людей или блогеров, рассказали РИА Новости в Банке... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:16+0300
2026-09-23T09:16+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения от лица их кумиров - известных людей или блогеров, рассказали РИА Новости в Банке России.
"Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров - известных людей или блогеров", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
Как отметили в регуляторе, злоумышленники могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться заинтересовать и обнадежить внезапной выгодой.
"Дети склонны доверять мошенникам, если они высказывают угрозы, в том числе в адрес их родителей и близких. Таким образом, мошенники могут получить доступ не только к счету подростка, но и вынудить его похитить деньги со счетов родителей, предоставить личные и финансовые данные родителей", - добавили там.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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Финансы, Общество , Банки, Банк России, МИД, МВД
В ЦБ рассказали, как мошенники вовлекают детей в свои схемы
ЦБ: мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, делая заманчивые предложения от лица их кумиров - известных людей или блогеров, рассказали РИА Новости в Банке России.
"Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров - известных людей или блогеров", - сообщили в ЦБ в рамках специального проекта РИА Новости "Код из смс".
Как отметили в регуляторе, злоумышленники могут запугивать, торопить и оказывать давление или, напротив, стараться заинтересовать и обнадежить внезапной выгодой.
"Дети склонны доверять мошенникам, если они высказывают угрозы, в том числе в адрес их родителей и близких. Таким образом, мошенники могут получить доступ не только к счету подростка, но и вынудить его похитить деньги со счетов родителей, предоставить личные и финансовые данные родителей", - добавили там.
Специальный проект РИА Новости совместно с МИД и МВД "Код из смс" посвящен борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.