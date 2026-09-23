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ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов
Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:52+0300
2026-09-23T13:52+0300
2026-09-23T13:56+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении регулятора. "Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением отдельных положений", - говорится в сообщении. Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже - теперь они смогут включить в портфель любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля не торгуемых на бирже активов ограничивается, отмечает ЦБ. Сейчас они уже могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации, поясняет регулятор. Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют. Также Банк России пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании в портфеле фонда могла занимать 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год. Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями к структуре активов.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов
ЦБ расширил список возможных активов для розничных паевых инвестиционных фондов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением отдельных положений", - говорится в сообщении.
Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже - теперь они смогут включить в портфель любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля не торгуемых на бирже активов ограничивается, отмечает ЦБ.
Сейчас они уже могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации, поясняет регулятор.
Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют.
Также Банк России пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании в портфеле фонда могла занимать 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год.
Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями к структуре активов.