Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/tsb-873593549.html
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов
Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:52+0300
2026-09-23T13:56+0300
финансы
россия
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873593549.jpg?1790160982
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении регулятора. "Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением отдельных положений", - говорится в сообщении. Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже - теперь они смогут включить в портфель любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля не торгуемых на бирже активов ограничивается, отмечает ЦБ. Сейчас они уже могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации, поясняет регулятор. Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют. Также Банк России пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании в портфеле фонда могла занимать 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год. Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями к структуре активов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
13:52 23.09.2026 (обновлено: 13:56 23.09.2026)
 
ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов

ЦБ расширил список возможных активов для розничных паевых инвестиционных фондов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением отдельных положений", - говорится в сообщении.
Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже - теперь они смогут включить в портфель любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля не торгуемых на бирже активов ограничивается, отмечает ЦБ.
Сейчас они уже могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации, поясняет регулятор.
Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют.
Также Банк России пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании в портфеле фонда могла занимать 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год.
Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями к структуре активов.
 
ФинансыРОССИЯБанкиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала