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ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов

ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ расширил список возможных активов для паевых инвестиционных фондов

Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:52+0300

2026-09-23T13:52+0300

2026-09-23T13:56+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов, говорится в сообщении регулятора. "Банк России расширил состав активов, в которые управляющие компании смогут инвестировать средства розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования, за исключением отдельных положений", - говорится в сообщении. Фондам станет доступен более широкий перечень инструментов, которые не торгуются на бирже - теперь они смогут включить в портфель любые акции и облигации российских эмитентов и не предназначенные для квалифицированных инвесторов инвестиционные паи. При этом доля не торгуемых на бирже активов ограничивается, отмечает ЦБ. Сейчас они уже могут приобретать инвестиционные паи открытых ПИФов, облигации российских компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также замещающие облигации, поясняет регулятор. Также разрешается инвестировать средства квалифицированных инвесторов в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к котировкам криптовалют. Также Банк России пересмотрел расчет лимитов концентрации в розничных ПИФах. Если раньше доля активов одной компании в портфеле фонда могла занимать 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций. Норма начнет действовать через год. Для управляющих компаний, у которых уже есть сформированные фонды, предусмотрен переходный двухлетний период на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями к структуре активов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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