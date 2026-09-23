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ЦБ и НСПК обсуждают механизм полного возврата похищенных у россиян денег

ЦБ и НСПК обсуждают механизм полного возврата похищенных у россиян денег - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ и НСПК обсуждают механизм полного возврата похищенных у россиян денег

Банк России находится в диалоге с Национальной системой платежных карт о проработке механизма полного возврата похищенных средств у россиян в рамках сервиса... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:02+0300

2026-09-23T15:02+0300

2026-09-23T15:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России находится в диалоге с Национальной системой платежных карт о проработке механизма полного возврата похищенных средств у россиян в рамках сервиса НСПК "Добрая воля", сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Сервис "Добрая воля" был запущен в 2023 году. Он доступен для всех банков-участников платежной системы "Мир", подключенных к диспутной платформе НСПК. Именно с ее помощью и осуществляется взаимодействие между банками при осуществлении возвратов. С ноября 2025 года в сервисе действует механизм поощрения банков - кредитная организация, вернувшая деньги пострадавшим от мошенников, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию. "Сейчас часть денежных средств остается у одного из банков, который инициировал процедуру. Мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью", - сказал Уваров, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Поэтому мы в рабочем диалоге находимся с НСПК, надеемся, что удастся ввести единый подход", - добавил он. По словам главы департамента, сейчас гражданам, пострадавшим от мошенничества, не понятно, почему была похищена одна сумма, а возвращена сумма меньше. НСПК - оператор платежной системы "Мир", операционный и платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, нспк, банк россии