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Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ
Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:05+0300
2026-09-23T15:15+0300
финансы
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банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров."Цифровой рубль у нас функционирует... Подтвержденных случаев на сегодняшний день нет", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, есть ли уже подверженные случаи мошенничества с цифровым рублем.Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.Ранее в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что цифровой рубль защищен по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры.Помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении, доступ к цифровому кошельку также дополнительно запаролен.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
15:05 23.09.2026 (обновлено: 15:15 23.09.2026)
 
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ

Уваров: подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Цифровой рубль у нас функционирует... Подтвержденных случаев на сегодняшний день нет", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, есть ли уже подверженные случаи мошенничества с цифровым рублем.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
Ранее в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что цифровой рубль защищен по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры.
Помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении, доступ к цифровому кошельку также дополнительно запаролен.
 
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