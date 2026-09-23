https://1prime.ru/20260923/tsb-873597090.html
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ
Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:05+0300
2026-09-23T15:05+0300
2026-09-23T15:15+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873597090.jpg?1790165746
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров."Цифровой рубль у нас функционирует... Подтвержденных случаев на сегодняшний день нет", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, есть ли уже подверженные случаи мошенничества с цифровым рублем.Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.Ранее в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что цифровой рубль защищен по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры.Помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении, доступ к цифровому кошельку также дополнительно запаролен.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ
Уваров: подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Цифровой рубль у нас функционирует... Подтвержденных случаев на сегодняшний день нет", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, есть ли уже подверженные случаи мошенничества с цифровым рублем.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
Ранее в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что цифровой рубль защищен по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры.
Помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении, доступ к цифровому кошельку также дополнительно запаролен.