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Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ

Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ - 23.09.2026, ПРАЙМ

Успешных случаев мошенничества с цифровым рублем нет, заявили в ЦБ

Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:05+0300

2026-09-23T15:05+0300

2026-09-23T15:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Подтвержденных успешных случаев мошенничества с цифровым рублем на сегодняшний день нет, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров."Цифровой рубль у нас функционирует... Подтвержденных случаев на сегодняшний день нет", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, есть ли уже подверженные случаи мошенничества с цифровым рублем.Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.Ранее в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что цифровой рубль защищен по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры.Помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении, доступ к цифровому кошельку также дополнительно запаролен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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