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ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников
ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников
Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников, заявил журналистам директор департамента информационной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:41+0300
2026-09-23T15:41+0300
2026-09-23T15:42+0300
банки
финансы
белоруссия
казахстан
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, как на сегодняшний день продвигается обсуждение вопроса об обмене данными о кибермошенниках с иностранными регуляторами. По его словам, данная инициатива должна осуществляться в двустороннем порядке. "Мы изучаем возможности создания правовых механизмов, которые позволят сначала упорядочить информационный обмен", - уточнил Уваров.
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банки, финансы, белоруссия, казахстан, банк россии
Банки, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Банк России
ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников
ЦБ РФ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, как на сегодняшний день продвигается обсуждение вопроса об обмене данными о кибермошенниках с иностранными регуляторами.
По его словам, данная инициатива должна осуществляться в двустороннем порядке. "Мы изучаем возможности создания правовых механизмов, которые позволят сначала упорядочить информационный обмен", - уточнил Уваров.