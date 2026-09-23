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ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников

ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ обсуждает с Белоруссией и Казахстаном обмен базами кибермошенников

Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников, заявил журналистам директор департамента информационной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:41+0300

2026-09-23T15:41+0300

2026-09-23T15:42+0300

банки

финансы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном двусторонний обмен базами кибермошенников, заявил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме, отвечая на вопрос, как на сегодняшний день продвигается обсуждение вопроса об обмене данными о кибермошенниках с иностранными регуляторами. По его словам, данная инициатива должна осуществляться в двустороннем порядке. "Мы изучаем возможности создания правовых механизмов, которые позволят сначала упорядочить информационный обмен", - уточнил Уваров.

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банки, финансы, белоруссия, казахстан, банк россии