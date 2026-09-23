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ЦБ может пересмотреть перечень признаков мошенничества в банкоматах

ЦБ может пересмотреть перечень признаков мошенничества в банкоматах - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ может пересмотреть перечень признаков мошенничества в банкоматах

Банк России в случае увеличения объема мошенничества со снятием наличных в банкоматах может пересмотреть перечень признаков подозрительных операций, сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:56+0300

2026-09-23T15:56+0300

2026-09-23T16:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России в случае увеличения объема мошенничества со снятием наличных в банкоматах может пересмотреть перечень признаков подозрительных операций, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. "Нет, мы пока смотрим, как банки отрабатывают эти признаки", - сказал Уваров в кулуарах XXIII Международного банковского форума, отвечая на вопрос, планирует ли Банк России увеличить перечень мошеннических признаков при снятии наличных в банкоматах. "Если будет изменение картины фрода по банкоматам, может быть целесообразно даже зайти на изменение признаков, которые в настоящее время есть", - добавил он. По словам главы департамента, эту тему Банк России, если и будет прорабатывать с банками, то точно не в этом году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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