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ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России

ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России

Банк России фиксирует снижение количества дропперов, сейчас выявляет их не более 40 тысяч в месяц против 80-100 тысяч в прошлом году, сообщил глава службы... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:39+0300

2026-09-23T16:39+0300

2026-09-23T17:35+0300

финансы

россия

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение количества дропперов, сейчас выявляет их не более 40 тысяч в месяц против 80-100 тысяч в прошлом году, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. "Если в прошлом году мы нашими мерами выявляли порядка 80-100 тысяч дропперов в месяц, то сейчас это число тоже существенно снизилось и составляет не более 40 тысяч в месяц", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Шабля отметил, что средняя жизнь карты дроппера также сократилась и теперь составляет максимум день.

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финансы, россия, банк россии