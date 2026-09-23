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ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России
ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России
Банк России фиксирует снижение количества дропперов, сейчас выявляет их не более 40 тысяч в месяц против 80-100 тысяч в прошлом году, сообщил глава службы... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:39+0300
2026-09-23T17:35+0300
финансы
россия
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение количества дропперов, сейчас выявляет их не более 40 тысяч в месяц против 80-100 тысяч в прошлом году, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. "Если в прошлом году мы нашими мерами выявляли порядка 80-100 тысяч дропперов в месяц, то сейчас это число тоже существенно снизилось и составляет не более 40 тысяч в месяц", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Шабля отметил, что средняя жизнь карты дроппера также сократилась и теперь составляет максимум день.
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40
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40
192
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
16:39 23.09.2026 (обновлено: 17:35 23.09.2026)
 
ЦБ фиксирует снижение количества дропперов в России

ЦБ: число дропперов в России снизилось до 40 тысяч в месяц

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение количества дропперов, сейчас выявляет их не более 40 тысяч в месяц против 80-100 тысяч в прошлом году, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.
"Если в прошлом году мы нашими мерами выявляли порядка 80-100 тысяч дропперов в месяц, то сейчас это число тоже существенно снизилось и составляет не более 40 тысяч в месяц", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Шабля отметил, что средняя жизнь карты дроппера также сократилась и теперь составляет максимум день.
 
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