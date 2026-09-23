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ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро" - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро"
ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро" - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро"
Банк России решил привлечь электроэнергетическую компанию "Юнипро" к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, следует из... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:45+0300
2026-09-23T16:49+0300
финансы
россия
сургут
юнипро
банк россии
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Банк России решил привлечь электроэнергетическую компанию "Юнипро" к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, следует из сообщения регулятора. Упомянутая ЦБ статья касается нарушения требований законодательства по предоставлению и раскрытию информации на финансовых рынках. Ее вторая часть говорит о нераскрытии или нарушении эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, а также раскрытия в неполном объеме. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере 30-50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – штраф в размере 0,7-1 миллиона рублей. "Юнипро" зарегистрирована в Сургуте в 2005 году. Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. "Юнипро" также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России.
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финансы, россия, сургут, юнипро, банк россии
Финансы, РОССИЯ, СУРГУТ, юнипро, Банк России
16:45 23.09.2026 (обновлено: 16:49 23.09.2026)
 
ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро"

ЦБ оштрафовал электроэнергетическую компанию "Юнипро" за нераскрытие информации

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Банк России решил привлечь электроэнергетическую компанию "Юнипро" к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, следует из сообщения регулятора.
Упомянутая ЦБ статья касается нарушения требований законодательства по предоставлению и раскрытию информации на финансовых рынках. Ее вторая часть говорит о нераскрытии или нарушении эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, а также раскрытия в неполном объеме.
За такое нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере 30-50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – штраф в размере 0,7-1 миллиона рублей.
"Юнипро" зарегистрирована в Сургуте в 2005 году. Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. "Юнипро" также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России.
 
ФинансыРОССИЯСУРГУТюнипроБанк России
 
 
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