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ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные
ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные
Банк России наблюдает случаи отказа подразделений некоторых кредитных организаций принимать наличные граждан, призывает пресечь такие практики, заявил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:04+0300
2026-09-23T17:13+0300
банки
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банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России наблюдает случаи отказа подразделений некоторых кредитных организаций принимать наличные граждан, призывает пресечь такие практики, заявил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. "К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан, объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами - право, а не обязанность кредитной организации", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме. Белов добавил, что такая трактовка в корне неправильна. "Согласно 140 статье Гражданского кодекса. "Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости по всей территории Российской Федерации", - уточнил он. "Поэтому мы призываем банки обратить внимание на работу своих подразделений, чтобы пресечь подобные практики", - подчеркнул Белов.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
17:04 23.09.2026 (обновлено: 17:13 23.09.2026)
 
ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные

Белов: ЦБ наблюдает случаи отказа подразделений некоторых банков принимать наличные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России наблюдает случаи отказа подразделений некоторых кредитных организаций принимать наличные граждан, призывает пресечь такие практики, заявил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.
"К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан, объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами - право, а не обязанность кредитной организации", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме.
Белов добавил, что такая трактовка в корне неправильна. "Согласно 140 статье Гражданского кодекса. "Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости по всей территории Российской Федерации", - уточнил он.
"Поэтому мы призываем банки обратить внимание на работу своих подразделений, чтобы пресечь подобные практики", - подчеркнул Белов.
 
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