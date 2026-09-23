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ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные

ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о случаях отказа подразделений ряда банков принимать наличные

Банк России наблюдает случаи отказа подразделений некоторых кредитных организаций принимать наличные граждан, призывает пресечь такие практики, заявил... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:04+0300

2026-09-23T17:04+0300

2026-09-23T17:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России наблюдает случаи отказа подразделений некоторых кредитных организаций принимать наличные граждан, призывает пресечь такие практики, заявил заместитель председателя регулятора Сергей Белов. "К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан, объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами - право, а не обязанность кредитной организации", - сказал он на XXIII Международном банковском форуме. Белов добавил, что такая трактовка в корне неправильна. "Согласно 140 статье Гражданского кодекса. "Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости по всей территории Российской Федерации", - уточнил он. "Поэтому мы призываем банки обратить внимание на работу своих подразделений, чтобы пресечь подобные практики", - подчеркнул Белов.

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