https://1prime.ru/20260923/tsb-873604296.html

ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ

ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ

Важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "В этих условиях важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не привели к чрезмерному расширению внутреннего спроса и не препятствовали снижению инфляционного давления", - говорится в резюме. Говоря об условиях, регулятор упоминает сохранение повышенной кредитной активности в последние месяцы. "Ускоренными темпами росло корпоративное кредитование. В сочетании с высокой траекторией бюджетных расходов это может поддерживать более быстрый рост внутреннего спроса. При этом значительная часть кредитования остается слабо чувствительной к изменению ключевой ставки", - уточнил ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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