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ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ
ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ
Важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "В этих условиях важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не привели к чрезмерному расширению внутреннего спроса и не препятствовали снижению инфляционного давления", - говорится в резюме. Говоря об условиях, регулятор упоминает сохранение повышенной кредитной активности в последние месяцы. "Ускоренными темпами росло корпоративное кредитование. В сочетании с высокой траекторией бюджетных расходов это может поддерживать более быстрый рост внутреннего спроса. При этом значительная часть кредитования остается слабо чувствительной к изменению ключевой ставки", - уточнил ЦБ.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ объяснил, почему важно поддержать достаточную жесткость ДКУ
Банк России: важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не препятствовали снижению инфляционного давления, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"В этих условиях важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не привели к чрезмерному расширению внутреннего спроса и не препятствовали снижению инфляционного давления", - говорится в резюме.
Говоря об условиях, регулятор упоминает сохранение повышенной кредитной активности в последние месяцы.
"Ускоренными темпами росло корпоративное кредитование. В сочетании с высокой траекторией бюджетных расходов это может поддерживать более быстрый рост внутреннего спроса. При этом значительная часть кредитования остается слабо чувствительной к изменению ключевой ставки", - уточнил ЦБ.