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В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России

В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России

Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:23+0300

россия

финансы

инфляция в россии

инфляция

банк россии

топливо

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ."По мнению участников обсуждения, дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от суммарного масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов роста цен на топливо", - сказано там.Регулятор напоминает, что базовый сценарий предполагает постепенное восстановление производственных мощностей и нормализацию ситуации на топливном рынке. Это должно способствовать снижению инфляционных ожиданий, указывает ЦБ.В условиях сдержанного роста совокупного спроса возможности компаний переносить возросшие издержки в цены будут ограничены, а уменьшение инфляционного давления, в том числе в устойчивой части, возобновится, добавили в Банке России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, инфляция в россии, инфляция, банк россии, топливо