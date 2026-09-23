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В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России
В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России
Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:23+0300
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топливо
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ."По мнению участников обсуждения, дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от суммарного масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов роста цен на топливо", - сказано там.Регулятор напоминает, что базовый сценарий предполагает постепенное восстановление производственных мощностей и нормализацию ситуации на топливном рынке. Это должно способствовать снижению инфляционных ожиданий, указывает ЦБ.В условиях сдержанного роста совокупного спроса возможности компаний переносить возросшие издержки в цены будут ограничены, а уменьшение инфляционного давления, в том числе в устойчивой части, возобновится, добавили в Банке России.
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россия, финансы, инфляция в россии, инфляция, банк россии, топливо
РОССИЯ, Финансы, инфляция в России, инфляция, Банк России, топливо
В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть динамика инфляции в России
ЦБ: динамика инфляции во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"По мнению участников обсуждения, дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от суммарного масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов роста цен на топливо", - сказано там.
Регулятор напоминает, что базовый сценарий предполагает постепенное восстановление производственных мощностей и нормализацию ситуации на топливном рынке. Это должно способствовать снижению инфляционных ожиданий, указывает ЦБ.
В условиях сдержанного роста совокупного спроса возможности компаний переносить возросшие издержки в цены будут ограничены, а уменьшение инфляционного давления, в том числе в устойчивой части, возобновится, добавили в Банке России.