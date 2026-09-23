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ЦБ заявил о повышенном инфляционном давлении в России

ЦБ заявил о повышенном инфляционном давлении в России - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о повышенном инфляционном давлении в России

Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:28+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.Регулятор по итогам заседания совета директоров 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых."По неполным недельным данным, в августе инфляционное давление оставалось повышенным", - говорится в резюме.Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне–июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, а в июле был еще несколько выше.Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Если в июне основной вклад в увеличение инфляции вносил непосредственно рост цен на топливо, то в июле стали заметнее его косвенные и вторичные эффекты, отмечает ЦБ.Проинфляционный вклад вносили и другие факторы. В частности, после необычно сильного снижения в апреле–мае цен на плодоовощную продукцию летом произошла их коррекция: в июне цены выросли, а в июле овощи и фрукты дешевели слабее, чем обычно в этом месяце, говорится в резюме.На ценовую динамику также влияло ослабление рубля, которое приводило к удорожанию чувствительных к курсу товаров. Но этот эффект был ограниченным: сложившийся курс был близок к уровням, которые предприятия, согласно опросам, закладывали в свои бизнес-планы на этот год, отмечает регулятор.

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россия, финансы, инфляция в россии, инфляция, банки