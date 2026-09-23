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ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний

ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний

Доля реструктурированных кредитов российских компаний сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года, говорится в резюме обсуждения... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля реструктурированных кредитов российских компаний сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Доля реструктурированных кредитов также сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года. Большинство компаний продолжали стабильно обслуживать кредиты", — отметил регулятор. Отмечается, что банковский сектор сохранял устойчивость, в том числе благодаря накопленному запасу капитала.

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