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ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний
ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний
Доля реструктурированных кредитов российских компаний сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года, говорится в резюме обсуждения... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
финансы
банки
банк россии
кредиты
россия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля реструктурированных кредитов российских компаний сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Доля реструктурированных кредитов также сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года. Большинство компаний продолжали стабильно обслуживать кредиты", — отметил регулятор. Отмечается, что банковский сектор сохранял устойчивость, в том числе благодаря накопленному запасу капитала.
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Финансы, Банки, Банк России, кредиты, РОССИЯ
ЦБ указал на снижение доли реструктурированных кредитов компаний
ЦБ: доля реструктурированных кредитов компаний упала ниже среднего уровня с начала года
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Доля реструктурированных кредитов российских компаний сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Доля реструктурированных кредитов также сократилась и опустилась ниже ее среднего уровня с начала 2026 года. Большинство компаний продолжали стабильно обслуживать кредиты", — отметил регулятор.
Отмечается, что банковский сектор сохранял устойчивость, в том числе благодаря накопленному запасу капитала.