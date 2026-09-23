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В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян

В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян

Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой, сообщается в резюме сентябрьского обсуждения ключевой... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

2026-09-23T17:15+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой, сообщается в резюме сентябрьского обсуждения ключевой ставки Банка России. "Сберегательная активность населения несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой. При этом структура сбережений продолжала меняться: росли средства на текущих и накопительных счетах, вложения в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - говорится в резюме.

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