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В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян
В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян
Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой, сообщается в резюме сентябрьского обсуждения ключевой... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
2026-09-23T17:15+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой, сообщается в резюме сентябрьского обсуждения ключевой ставки Банка России. "Сберегательная активность населения несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой. При этом структура сбережений продолжала меняться: росли средства на текущих и накопительных счетах, вложения в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - говорится в резюме.
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РОССИЯ, Финансы, Банки, Банк России
В ЦБ заявили о снижении сберегательной активности россиян
ЦБ: сберегательная активность россиян несколько снизилась, но оставалась высокой
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой, сообщается в резюме сентябрьского обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Сберегательная активность населения несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой. При этом структура сбережений продолжала меняться: росли средства на текущих и накопительных счетах, вложения в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - говорится в резюме.