https://1prime.ru/20260923/tsb-873606305.html
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть
Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:28+0300
2026-09-23T17:28+0300
2026-09-23T17:36+0300
россия
ормузский пролив
сша
израиль
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873606305.jpg?1790174208
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - говорится в документе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ормузский пролив
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ормузский пролив, сша, израиль, банк россии
РОССИЯ, Ормузский пролив, США, ИЗРАИЛЬ, Банк России
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть
ЦБ: цены на нефть складывались выше июльского прогноза
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - говорится в документе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.