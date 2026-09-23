https://1prime.ru/20260923/tsb-873606305.html

В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть

В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть

Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:28+0300

2026-09-23T17:28+0300

2026-09-23T17:36+0300

россия

ормузский пролив

сша

израиль

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873606305.jpg?1790174208

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - говорится в документе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ормузский пролив, сша, израиль, банк россии