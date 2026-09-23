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В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть
Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:28+0300
2026-09-23T17:36+0300
россия
ормузский пролив
сша
израиль
банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - говорится в документе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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россия, ормузский пролив, сша, израиль, банк россии
РОССИЯ, Ормузский пролив, США, ИЗРАИЛЬ, Банк России
17:28 23.09.2026 (обновлено: 17:36 23.09.2026)
 
В ЦБ оценили траекторию мировых цен на нефть

ЦБ: цены на нефть складывались выше июльского прогноза

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Траектория мировых цен на нефть в 2026 году может оказаться выше в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив. Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - говорится в документе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
РОССИЯОрмузский проливСШАИЗРАИЛЬБанк России
 
 
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