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ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом
ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом
Потребительский рост, согласно базовому сценарию Банка России, во втором полугодии 2026 года будет сдержаннее, чем в первом полугодии, говорится в резюме... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:40+0300
2026-09-23T17:44+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Потребительский рост, согласно базовому сценарию Банка России, во втором полугодии 2026 года будет сдержаннее, чем в первом полугодии, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки регулятора. "В базовом сценарии предполагается более сдержанный рост потребления во втором полугодии по сравнению с первым полугодием", - отмечается в резюме. Банк России уточнил, что рост потребительской активности в июле замедлился, но оставался высоким. Его поддерживал продолжающийся рост доходов населения. Участники заседания по ключевой ставке обсудили, в какой мере высокий уровень потребления в летние месяцы отражал устойчивую динамику спроса, а в какой – действие временных факторов. Часть увеличения продаж была связана с повышенным спросом на моторное топливо, продукты с длительным сроком хранения и отдельные товары длительного пользования, отметили участники заседания. Такие покупки, как уточняется, могли совершаться из предосторожности, в том числе из-за опасений дальнейшего роста цен. Одновременно сократились покупки многих других непродовольственных товаров, что могло отражать перераспределение части расходов в пользу подорожавшего моторного топлива, говорится в резюме. "Участники согласились, что пока сложно оценить, каким был бы уровень потребительской активности без влияния этих временных факторов. Более надежное суждение о потребительском спросе можно будет сделать по мере накопления данных, которые позволят оценить вклад и продолжительность влияния временных факторов и устойчивость наблюдаемых тенденций", - добавил регулятор.
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финансы, банк россии
Финансы, Банк России
17:40 23.09.2026 (обновлено: 17:44 23.09.2026)
 

ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Потребительский рост, согласно базовому сценарию Банка России, во втором полугодии 2026 года будет сдержаннее, чем в первом полугодии, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки регулятора.
"В базовом сценарии предполагается более сдержанный рост потребления во втором полугодии по сравнению с первым полугодием", - отмечается в резюме.
Банк России уточнил, что рост потребительской активности в июле замедлился, но оставался высоким. Его поддерживал продолжающийся рост доходов населения.
Участники заседания по ключевой ставке обсудили, в какой мере высокий уровень потребления в летние месяцы отражал устойчивую динамику спроса, а в какой – действие временных факторов. Часть увеличения продаж была связана с повышенным спросом на моторное топливо, продукты с длительным сроком хранения и отдельные товары длительного пользования, отметили участники заседания.
Такие покупки, как уточняется, могли совершаться из предосторожности, в том числе из-за опасений дальнейшего роста цен. Одновременно сократились покупки многих других непродовольственных товаров, что могло отражать перераспределение части расходов в пользу подорожавшего моторного топлива, говорится в резюме.
"Участники согласились, что пока сложно оценить, каким был бы уровень потребительской активности без влияния этих временных факторов. Более надежное суждение о потребительском спросе можно будет сделать по мере накопления данных, которые позволят оценить вклад и продолжительность влияния временных факторов и устойчивость наблюдаемых тенденций", - добавил регулятор.
 
ФинансыБанк России
 
 
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