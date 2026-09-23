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ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом

ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ: потребительский рост во втором полугодии будет сдержаннее, чем в первом

Потребительский рост, согласно базовому сценарию Банка России, во втором полугодии 2026 года будет сдержаннее, чем в первом полугодии, говорится в резюме... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:44+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Потребительский рост, согласно базовому сценарию Банка России, во втором полугодии 2026 года будет сдержаннее, чем в первом полугодии, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки регулятора. "В базовом сценарии предполагается более сдержанный рост потребления во втором полугодии по сравнению с первым полугодием", - отмечается в резюме. Банк России уточнил, что рост потребительской активности в июле замедлился, но оставался высоким. Его поддерживал продолжающийся рост доходов населения. Участники заседания по ключевой ставке обсудили, в какой мере высокий уровень потребления в летние месяцы отражал устойчивую динамику спроса, а в какой – действие временных факторов. Часть увеличения продаж была связана с повышенным спросом на моторное топливо, продукты с длительным сроком хранения и отдельные товары длительного пользования, отметили участники заседания. Такие покупки, как уточняется, могли совершаться из предосторожности, в том числе из-за опасений дальнейшего роста цен. Одновременно сократились покупки многих других непродовольственных товаров, что могло отражать перераспределение части расходов в пользу подорожавшего моторного топлива, говорится в резюме. "Участники согласились, что пока сложно оценить, каким был бы уровень потребительской активности без влияния этих временных факторов. Более надежное суждение о потребительском спросе можно будет сделать по мере накопления данных, которые позволят оценить вклад и продолжительность влияния временных факторов и устойчивость наблюдаемых тенденций", - добавил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банк россии