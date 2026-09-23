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Россия обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявили в ЦБ
Россия обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявили в ЦБ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявили в ЦБ
Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:32+0300
2026-09-23T18:32+0300
2026-09-23T18:40+0300
финансы
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россия
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.На совещании с членами правительства, которое в среду провел президент Владимир Путин, Набиуллина сообщила, что старт цифрового рубля прошел по плану."Это событие, к которому мы тщательно готовились. У граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры: это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений и вот теперь - цифровая валюта Центрального банка. Это все компоненты финансового суверенитета страны", - сказала Набиуллина.Она подчеркнула, что Россия является одной из немногих стран, у которых есть все компоненты национальной платежной инфраструктуры.
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финансы, банки, россия, банк россии, эльвира набиуллина
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, Эльвира Набиуллина
Россия обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявили в ЦБ
Набиуллина: Россия теперь обладает всеми компонентами финансового суверенитета
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
На совещании с членами правительства, которое в среду провел президент Владимир Путин, Набиуллина сообщила, что старт цифрового рубля прошел по плану.
"Это событие, к которому мы тщательно готовились. У граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры: это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений и вот теперь - цифровая валюта Центрального банка. Это все компоненты финансового суверенитета страны", - сказала Набиуллина.
Она подчеркнула, что Россия является одной из немногих стран, у которых есть все компоненты национальной платежной инфраструктуры.