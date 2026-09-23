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ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с казино - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с казино
ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с казино - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с казино
Банк России ведет международное взаимодействие другими центральными банками по вопросам подозрительных операций с нелегальными казино, сообщил журналистам глава | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:11+0300
2026-09-23T19:20+0300
банки
финансы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России ведет международное взаимодействие другими центральными банками по вопросам подозрительных операций с нелегальными казино, сообщил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума. "Мы, безусловно, ведем международное взаимодействие с регуляторами. Это наша постоянная работа", - сказал он, отвечая на вопрос про блокировки процессинговых цепочек в нелегальных казино. По его словам, эту работу регулятор "ведет очень успешно". Объем подозрительных операций с нелегальными онлайн-казино составляет почти половину всего трафика - около 45% сообщил Шабля. "Где-то столько же - это нелегальные криптообменники, ну и оставшиеся остаются на наркошопы, оружие и прочие нарушения", - добавил он.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
192
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банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
19:11 23.09.2026 (обновлено: 19:20 23.09.2026)
 
ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с казино

ЦБ ведет международное взаимодействие по подозрительным операциям с нелегальными казино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России ведет международное взаимодействие другими центральными банками по вопросам подозрительных операций с нелегальными казино, сообщил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума.
"Мы, безусловно, ведем международное взаимодействие с регуляторами. Это наша постоянная работа", - сказал он, отвечая на вопрос про блокировки процессинговых цепочек в нелегальных казино. По его словам, эту работу регулятор "ведет очень успешно".
Объем подозрительных операций с нелегальными онлайн-казино составляет почти половину всего трафика - около 45% сообщил Шабля. "Где-то столько же - это нелегальные криптообменники, ну и оставшиеся остаются на наркошопы, оружие и прочие нарушения", - добавил он.
 
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