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ЦБ готовит предложения по усилению проверок источников наличных
ЦБ готовит предложения по усилению проверок источников наличных - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ готовит предложения по усилению проверок источников наличных
Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:35+0300
2026-09-23T19:35+0300
2026-09-23T19:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума. "Смотрите, методическую работу, вы же знаете, ведем постоянно. Она у нас не приостанавливается. И необходимость банкам проводить работу по подтверждению источников поступления наличных средств, и с точки зрения, в том числе, оценки финансового положения своего клиента, она со 115 законом уже предусмотрена. Поэтому здесь нет прям такого, знаете, какого-то усиления и революции", - сказал он. "Есть лишь на основе наработанной практики… издать более детальные рекомендации по разным видам операций, по разным типологиям подозрительных операций, которые мы делаем", - добавил Шабля. Он также указал, что в ближайшее время эта методическая рекомендация появится. "Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время", - пояснил Шабля. Он добавил, что источниками наличности "неустановленного происхождения" зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. "По 115-му закону в части проверки источников мы тоже видим необходимость внесения изменений. В ближайшее время мы эти изменения тоже представим", — подытожил Шабля.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ готовит предложения по усилению проверок источников наличных
ЦБ готовит для банков предложения по усилению проверок источников происхождения наличных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума.
"Смотрите, методическую работу, вы же знаете, ведем постоянно. Она у нас не приостанавливается. И необходимость банкам проводить работу по подтверждению источников поступления наличных средств, и с точки зрения, в том числе, оценки финансового положения своего клиента, она со 115 законом уже предусмотрена. Поэтому здесь нет прям такого, знаете, какого-то усиления и революции", - сказал он.
"Есть лишь на основе наработанной практики… издать более детальные рекомендации по разным видам операций, по разным типологиям подозрительных операций, которые мы делаем", - добавил Шабля.
Он также указал, что в ближайшее время эта методическая рекомендация появится.
"Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время", - пояснил Шабля.
Он добавил, что источниками наличности "неустановленного происхождения" зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
"По 115-му закону в части проверки источников мы тоже видим необходимость внесения изменений. В ближайшее время мы эти изменения тоже представим", — подытожил Шабля.