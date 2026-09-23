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Мировые цены на алмазы начинают расти, заявили в De Beers - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на алмазы начинают расти, заявили в De Beers
Мировые цены на алмазы начинают расти, заявили в De Beers - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на алмазы начинают расти, заявили в De Beers
Мировые цены на алмазы стабилизировались и начинают расти, заявил генеральный директор алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук (Al Cook). | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:14+0300
2026-09-23T18:21+0300
бизнес
промышленность
сша
индия
юар
de beers
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы стабилизировались и начинают расти, заявил генеральный директор алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук (Al Cook). "В последние несколько месяцев мы наблюдаем стабилизацию цен и начало их роста", - заявил Кук. "Мы также наблюдаем сокращение предложения. Алмазы становятся все более редкими. Шахты закрываются из-за их износа. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем сокращение предложения более чем на 10%", - отметил глава De Beers. Кук отметил, что сейчас отличное время для покупки натуральных алмазов, так как цены после падения перешли к росту. Он также указал на потребительский спрос в США и Индии как на свидетельство улучшения ситуации на рынке. Гендиректор компании также затронул вопрос о растущем присутствии лабораторно выращенных алмазов и решении De Beers закрыть свой бизнес по производству ювелирных изделий с лабораторно выращенными алмазами. De Beers не считает, что ювелирные изделия с синтетическими алмазами принесут значительную прибыль, пояснил глава компании. Он отметил, что синтетические алмазы имеют важное применение за пределами ювелирной отрасли - в теплопередаче и квантовых технологиях, а De Beers по примеру китайских компаний стремится переориентировать производство синтетических алмазов с ювелирной отрасли на технологическую. Кук также сравнил природные алмазы с золотом и заявил, что De Beers хочет, чтобы потребители воспринимали природные алмазы не только как красивые предметы, но и признавали их потенциальную ценность. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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бизнес, промышленность, сша, индия, юар, de beers
Бизнес, Промышленность, США, ИНДИЯ, ЮАР, De Beers
18:14 23.09.2026 (обновлено: 18:21 23.09.2026)
 
Мировые цены на алмазы начинают расти, заявили в De Beers

Глава De Beers Эл Кук: мировые цены на алмазы стабилизировались и начинают расти

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы стабилизировались и начинают расти, заявил генеральный директор алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук (Al Cook).
"В последние несколько месяцев мы наблюдаем стабилизацию цен и начало их роста", - заявил Кук.
"Мы также наблюдаем сокращение предложения. Алмазы становятся все более редкими. Шахты закрываются из-за их износа. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем сокращение предложения более чем на 10%", - отметил глава De Beers.
Кук отметил, что сейчас отличное время для покупки натуральных алмазов, так как цены после падения перешли к росту. Он также указал на потребительский спрос в США и Индии как на свидетельство улучшения ситуации на рынке.
Гендиректор компании также затронул вопрос о растущем присутствии лабораторно выращенных алмазов и решении De Beers закрыть свой бизнес по производству ювелирных изделий с лабораторно выращенными алмазами.
De Beers не считает, что ювелирные изделия с синтетическими алмазами принесут значительную прибыль, пояснил глава компании. Он отметил, что синтетические алмазы имеют важное применение за пределами ювелирной отрасли - в теплопередаче и квантовых технологиях, а De Beers по примеру китайских компаний стремится переориентировать производство синтетических алмазов с ювелирной отрасли на технологическую.
Кук также сравнил природные алмазы с золотом и заявил, что De Beers хочет, чтобы потребители воспринимали природные алмазы не только как красивые предметы, но и признавали их потенциальную ценность.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
 
БизнесПромышленностьСШАИНДИЯЮАРDe Beers
 
 
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