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МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль

МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль - 23.09.2026, ПРАЙМ

МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль

Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль, сообщило Минэкономразвития... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:30+0300

2026-09-23T12:30+0300

2026-09-23T12:30+0300

туризм

бизнес

россия

максим решетников

роскосмос

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль, сообщило Минэкономразвития РФ. Глава министерства Максим Решетников провел совещание, посвященное ходу реализации национального проекта "Космос" и планам развития космической отрасли. Участники встречи рассмотрели также меры по стимулированию инвестиционной активности бизнеса в сфере космических технологий. "Дополнительным стимулом для привлечения инвестиций может стать развитие космического туризма и посещение пусков", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Минэкономразвития и "Роскосмос" на совещании затронули необходимость формирования уникального туристического продукта в категории "Промышленный туризм" на базе космодрома "Восточный". Также представители ведомств договорились согласовать совместный план действий по развитию инфраструктуры и сервисов для туристов на территории космодрома.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, максим решетников, роскосмос