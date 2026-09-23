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МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль
МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль - 23.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль
Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль, сообщило Минэкономразвития... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:30+0300
2026-09-23T12:30+0300
2026-09-23T12:30+0300
туризм
бизнес
россия
максим решетников
роскосмос
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль, сообщило Минэкономразвития РФ.
Глава министерства Максим Решетников провел совещание, посвященное ходу реализации национального проекта "Космос" и планам развития космической отрасли. Участники встречи рассмотрели также меры по стимулированию инвестиционной активности бизнеса в сфере космических технологий.
"Дополнительным стимулом для привлечения инвестиций может стать развитие космического туризма и посещение пусков", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Минэкономразвития и "Роскосмос" на совещании затронули необходимость формирования уникального туристического продукта в категории "Промышленный туризм" на базе космодрома "Восточный". Также представители ведомств договорились согласовать совместный план действий по развитию инфраструктуры и сервисов для туристов на территории космодрома.
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туризм, бизнес, россия, максим решетников, роскосмос
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников, Роскосмос
МЭР: туризм может стать стимулом для инвестиций в космическую отрасль
МЭР: развитие туризма и посещение пусков может привлечь инвестиции в отрасль
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль, сообщило Минэкономразвития РФ.
Глава министерства Максим Решетников провел совещание, посвященное ходу реализации национального проекта "Космос" и планам развития космической отрасли. Участники встречи рассмотрели также меры по стимулированию инвестиционной активности бизнеса в сфере космических технологий.
"Дополнительным стимулом для привлечения инвестиций может стать развитие космического туризма и посещение пусков", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Минэкономразвития и "Роскосмос" на совещании затронули необходимость формирования уникального туристического продукта в категории "Промышленный туризм" на базе космодрома "Восточный". Также представители ведомств договорились согласовать совместный план действий по развитию инфраструктуры и сервисов для туристов на территории космодрома.