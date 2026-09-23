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Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается

Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается - 23.09.2026, ПРАЙМ

Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается

Процесс замедления инфляции в Турции продолжается несмотря на более сложные условия со стороны макроэкономического предложения и внешние шоки, заявил глава... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:56+0300

2026-09-23T09:56+0300

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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Процесс замедления инфляции в Турции продолжается несмотря на более сложные условия со стороны макроэкономического предложения и внешние шоки, заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан. "В целом данные указывают на продолжение дезинфляционного процесса, несмотря на более сложные условия предложения", — заявил Карахан, выступая в Нью-Йорке на 19-й Турецкой инвестиционной конференции, его слова приводит газета Ekonomim. По словам главы ЦБ, последние данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку шоки предложения оказывают значительное влияние на общую инфляцию, а инфляция в секторе услуг продолжает демонстрировать устойчивость. При этом ситуация внутри компонентов сферы услуг существенно различается. Карахан отметил заметное улучшение в категориях, которые обычно отличаются большей устойчивостью, прежде всего в сфере аренды жилья. Карахан отметил, что события в мире привели к росту цен на нефть. Глава регулятора подчеркнул, что рост цен на энергоносители оказывает повышательное давление на инфляцию как напрямую, так и через косвенные каналы. Вместе с тем совокупность данных свидетельствует о недавнем замедлении основной тенденции инфляции. Также, по его словам, ЦБ Турции ужесточил кредитно-денежную политику для ограничения рисков со стороны инфляции. Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют от регулятора сохранять осторожный подход. "Спрос внутренних резидентов на турецкую лиру остается сильным. Международные резервные буферы продолжают оставаться устойчивыми. В предстоящий период динамику инфляции будут определять внешние шоки и механизмы их передачи внутри страны", — заключил он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, банки, турция, нью-йорк, реджеп тайип эрдоган, центральные банки