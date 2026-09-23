Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/turtsiya-873581316.html
Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается
Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается - 23.09.2026, ПРАЙМ
Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается
Процесс замедления инфляции в Турции продолжается несмотря на более сложные условия со стороны макроэкономического предложения и внешние шоки, заявил глава... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:56+0300
2026-09-23T10:00+0300
финансы
банки
турция
нью-йорк
реджеп тайип эрдоган
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Процесс замедления инфляции в Турции продолжается несмотря на более сложные условия со стороны макроэкономического предложения и внешние шоки, заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан. "В целом данные указывают на продолжение дезинфляционного процесса, несмотря на более сложные условия предложения", — заявил Карахан, выступая в Нью-Йорке на 19-й Турецкой инвестиционной конференции, его слова приводит газета Ekonomim. По словам главы ЦБ, последние данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку шоки предложения оказывают значительное влияние на общую инфляцию, а инфляция в секторе услуг продолжает демонстрировать устойчивость. При этом ситуация внутри компонентов сферы услуг существенно различается. Карахан отметил заметное улучшение в категориях, которые обычно отличаются большей устойчивостью, прежде всего в сфере аренды жилья. Карахан отметил, что события в мире привели к росту цен на нефть. Глава регулятора подчеркнул, что рост цен на энергоносители оказывает повышательное давление на инфляцию как напрямую, так и через косвенные каналы. Вместе с тем совокупность данных свидетельствует о недавнем замедлении основной тенденции инфляции. Также, по его словам, ЦБ Турции ужесточил кредитно-денежную политику для ограничения рисков со стороны инфляции. Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют от регулятора сохранять осторожный подход. "Спрос внутренних резидентов на турецкую лиру остается сильным. Международные резервные буферы продолжают оставаться устойчивыми. В предстоящий период динамику инфляции будут определять внешние шоки и механизмы их передачи внутри страны", — заключил он. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
турция
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, турция, нью-йорк, реджеп тайип эрдоган, центральные банки
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Нью-Йорк, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки
09:56 23.09.2026 (обновлено: 10:00 23.09.2026)
 
Банк Турции заявил, что замедление инфляции в стране продолжается

Глава ЦБ Турции Карахан заявил, что процесс замедления инфляции в стране продолжается

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Процесс замедления инфляции в Турции продолжается несмотря на более сложные условия со стороны макроэкономического предложения и внешние шоки, заявил глава Центрального банка Турции Фатих Карахан.
"В целом данные указывают на продолжение дезинфляционного процесса, несмотря на более сложные условия предложения", — заявил Карахан, выступая в Нью-Йорке на 19-й Турецкой инвестиционной конференции, его слова приводит газета Ekonomim.
По словам главы ЦБ, последние данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку шоки предложения оказывают значительное влияние на общую инфляцию, а инфляция в секторе услуг продолжает демонстрировать устойчивость.
При этом ситуация внутри компонентов сферы услуг существенно различается. Карахан отметил заметное улучшение в категориях, которые обычно отличаются большей устойчивостью, прежде всего в сфере аренды жилья.
Карахан отметил, что события в мире привели к росту цен на нефть. Глава регулятора подчеркнул, что рост цен на энергоносители оказывает повышательное давление на инфляцию как напрямую, так и через косвенные каналы. Вместе с тем совокупность данных свидетельствует о недавнем замедлении основной тенденции инфляции.
Также, по его словам, ЦБ Турции ужесточил кредитно-денежную политику для ограничения рисков со стороны инфляции.
Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют от регулятора сохранять осторожный подход.
"Спрос внутренних резидентов на турецкую лиру остается сильным. Международные резервные буферы продолжают оставаться устойчивыми. В предстоящий период динамику инфляции будут определять внешние шоки и механизмы их передачи внутри страны", — заключил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯНью-ЙоркРеджеп Тайип Эрдоганцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала