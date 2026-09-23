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Названы самые дешевые туры на осенние каникулы

Названы самые дешевые туры на осенние каникулы - 23.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые дешевые туры на осенние каникулы

Стоимость отдыха двоих взрослых и одного ребенка на период осенних школьных каникул на 6 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T06:07+0300

2026-09-23T06:07+0300

2026-09-23T06:07+0300

бизнес

туризм

россия

сочи

архыз

калининград

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха двоих взрослых и одного ребенка на период осенних школьных каникул на 6 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 72,2 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в агрегаторе туров "Турвизор". "Самый бюджетный вариант - в Сочи. Отель 3 звезды, вылет 25 октября на 6 ночей, завтраки, с трансфером - от 72,2 тысячи рублей. Это классика бархатного сезона: в конце октября на побережье еще тепло, но уже нет летней духоты и толп отдыхающих", - рассказали в агрегаторе, проанализировав самые выгодные туры по России на период школьных каникул с 24 октября по 4 ноября. При этом цена отдыха в Красной Поляне начинается от 83,3 тысячи рублей на аналогичных условиях. Тур в Туапсе в этот период может обойтись в 80,9 тысячи рублей. "Курорты Кавказских Минеральных Вод традиционно популярны осенью. Ессентуки обойдутся в сумму от 93 тысяч рублей, Кисловодск - от 111,3 тысячи рублей", - добавили аналитики. В свою очередь, стоимость путешествия в Пятигорск с проживанием в трехзвездочном отеле в течение шести дней начинается от 182,7 тысячи рублей, а в Железноводск - от 185,2 тысячи. "Для любителей гор Домбай - от 107,2 тысячи рублей, Приэльбрусье - от 120,4 тысяч рублей, Архыз - от 133,2 тысячи", - выяснили в агрегаторе. Отмечается, что в Зеленоградске такой отдых обойдется в 95,6 тысячи рублей, в Калининграде - от 102 тысяч, в Светлогорске - от 95,6 тысячи, а в Янтарном - 139,8 тысячи рублей. "Замыкает группу Горный Алтай: от 115,2 рублей за 6 ночей с завтраками", - заключили там.

сочи

архыз

калининград

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бизнес, туризм, россия, сочи, архыз, калининград