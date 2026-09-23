Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые дешевые туры на осенние каникулы - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/tury-873576032.html
Названы самые дешевые туры на осенние каникулы
Названы самые дешевые туры на осенние каникулы - 23.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые дешевые туры на осенние каникулы
Стоимость отдыха двоих взрослых и одного ребенка на период осенних школьных каникул на 6 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T06:07+0300
2026-09-23T06:07+0300
бизнес
туризм
россия
сочи
архыз
калининград
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873576032.jpg?1790132820
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха двоих взрослых и одного ребенка на период осенних школьных каникул на 6 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 72,2 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в агрегаторе туров "Турвизор". "Самый бюджетный вариант - в Сочи. Отель 3 звезды, вылет 25 октября на 6 ночей, завтраки, с трансфером - от 72,2 тысячи рублей. Это классика бархатного сезона: в конце октября на побережье еще тепло, но уже нет летней духоты и толп отдыхающих", - рассказали в агрегаторе, проанализировав самые выгодные туры по России на период школьных каникул с 24 октября по 4 ноября. При этом цена отдыха в Красной Поляне начинается от 83,3 тысячи рублей на аналогичных условиях. Тур в Туапсе в этот период может обойтись в 80,9 тысячи рублей. "Курорты Кавказских Минеральных Вод традиционно популярны осенью. Ессентуки обойдутся в сумму от 93 тысяч рублей, Кисловодск - от 111,3 тысячи рублей", - добавили аналитики. В свою очередь, стоимость путешествия в Пятигорск с проживанием в трехзвездочном отеле в течение шести дней начинается от 182,7 тысячи рублей, а в Железноводск - от 185,2 тысячи. "Для любителей гор Домбай - от 107,2 тысячи рублей, Приэльбрусье - от 120,4 тысяч рублей, Архыз - от 133,2 тысячи", - выяснили в агрегаторе. Отмечается, что в Зеленоградске такой отдых обойдется в 95,6 тысячи рублей, в Калининграде - от 102 тысяч, в Светлогорске - от 95,6 тысячи, а в Янтарном - 139,8 тысячи рублей. "Замыкает группу Горный Алтай: от 115,2 рублей за 6 ночей с завтраками", - заключили там.
сочи
архыз
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, сочи, архыз, калининград
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, СОЧИ, Архыз, КАЛИНИНГРАД
06:07 23.09.2026
 
Названы самые дешевые туры на осенние каникулы

"Турвизор": отдых на каникулах в Сочи обойдется в 72,2 тысячи рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость отдыха двоих взрослых и одного ребенка на период осенних школьных каникул на 6 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 72,2 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в агрегаторе туров "Турвизор".
"Самый бюджетный вариант - в Сочи. Отель 3 звезды, вылет 25 октября на 6 ночей, завтраки, с трансфером - от 72,2 тысячи рублей. Это классика бархатного сезона: в конце октября на побережье еще тепло, но уже нет летней духоты и толп отдыхающих", - рассказали в агрегаторе, проанализировав самые выгодные туры по России на период школьных каникул с 24 октября по 4 ноября.
При этом цена отдыха в Красной Поляне начинается от 83,3 тысячи рублей на аналогичных условиях. Тур в Туапсе в этот период может обойтись в 80,9 тысячи рублей. "Курорты Кавказских Минеральных Вод традиционно популярны осенью. Ессентуки обойдутся в сумму от 93 тысяч рублей, Кисловодск - от 111,3 тысячи рублей", - добавили аналитики.
В свою очередь, стоимость путешествия в Пятигорск с проживанием в трехзвездочном отеле в течение шести дней начинается от 182,7 тысячи рублей, а в Железноводск - от 185,2 тысячи. "Для любителей гор Домбай - от 107,2 тысячи рублей, Приэльбрусье - от 120,4 тысяч рублей, Архыз - от 133,2 тысячи", - выяснили в агрегаторе.
Отмечается, что в Зеленоградске такой отдых обойдется в 95,6 тысячи рублей, в Калининграде - от 102 тысяч, в Светлогорске - от 95,6 тысячи, а в Янтарном - 139,8 тысячи рублей.
"Замыкает группу Горный Алтай: от 115,2 рублей за 6 ночей с завтраками", - заключили там.
 
БизнесТуризмРОССИЯСОЧИАрхызКАЛИНИНГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала