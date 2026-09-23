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Туроператор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Таиланде - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Туроператор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Таиланде
Туроператор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Таиланде - 23.09.2026, ПРАЙМ
Туроператор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Таиланде
Вспышки коронавирусной инфекции в туристических зонах Таиланда не ощущается, а отмены бронирования российскими туристами поездок в Таиланд не превышают обычной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:13+0300
2026-09-23T13:17+0300
бизнес
туризм
общество
таиланд
пхукет
паттайя
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БАНГКОК, 23 сен – ПРАЙМ. Вспышки коронавирусной инфекции в туристических зонах Таиланда не ощущается, а отмены бронирования российскими туристами поездок в Таиланд не превышают обычной нормы, сообщил РИА Новости генеральный директор компании TEZTOUR Thailand Андрей Снетков.Ранее в ряде российских Telegram-каналов публиковались новости о том, что в Таиланде происходит сильная вспышка коронавируса, десятки российских туристов болеют, и весь осенне-зимний сезон российского въездного туризма в Таиланд находится под угрозой из-за этой вспышки инфекции."Вспышки ковида в туристических зонах Таиланда, таких, как остров Пхукет, остров Самуи, Паттайя и другие курорты в провинции Чонбури, не ощущается. Отмены бронирований российскими туристами поездок в Таиланд на период с сентября по декабрь у нас не превышают обычной нормы для этого периода года, никакого роста отказов нет", - сказал агентству гендиректор TEZTOUR Thailand.Он отметил, что все туристические объекты и заведения общепита в Таиланде работают в обычном режиме, а маски на улицах и в помещениях носят единицы."Ни у нас, ни у еще двух крупных российских туроператоров, с которыми я разговаривал, нет ни одного случая госпитализации туриста с ковидом. Среди моих знакомых несколько человек переболели респираторными заболеваниями в последние несколько недель, но все это переносилось как обычная простуда, и люди за четыре дня вставали на ноги", - рассказал Снетков.Он добавил, что разговоры в российских соцсетях и СМИ о массовом срыве туров в Таиланд до конца года выглядят скорее информационным шумом, чем реальной картиной."Статистика заболеваемости ковидом, как и другими инфекционными заболеваниями, регулярно публикуется минздравом Таиланда. Из нее видно, что в этом году заболеваний примерно в три раза меньше, чем в 2025 году, а сравнение с 2024 годом еще более разительное", - сказал Снетков.
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бизнес, туризм, общество , таиланд, пхукет, паттайя
Бизнес, Туризм, Общество , ТАИЛАНД, ПХУКЕТ, Паттайя
13:13 23.09.2026 (обновлено: 13:17 23.09.2026)
 
Туроператор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Таиланде

Снетков: вспышки коронавируса в туристических зонах Таиланда не ощущается

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БАНГКОК, 23 сен – ПРАЙМ. Вспышки коронавирусной инфекции в туристических зонах Таиланда не ощущается, а отмены бронирования российскими туристами поездок в Таиланд не превышают обычной нормы, сообщил РИА Новости генеральный директор компании TEZTOUR Thailand Андрей Снетков.
Ранее в ряде российских Telegram-каналов публиковались новости о том, что в Таиланде происходит сильная вспышка коронавируса, десятки российских туристов болеют, и весь осенне-зимний сезон российского въездного туризма в Таиланд находится под угрозой из-за этой вспышки инфекции.
"Вспышки ковида в туристических зонах Таиланда, таких, как остров Пхукет, остров Самуи, Паттайя и другие курорты в провинции Чонбури, не ощущается. Отмены бронирований российскими туристами поездок в Таиланд на период с сентября по декабрь у нас не превышают обычной нормы для этого периода года, никакого роста отказов нет", - сказал агентству гендиректор TEZTOUR Thailand.
Он отметил, что все туристические объекты и заведения общепита в Таиланде работают в обычном режиме, а маски на улицах и в помещениях носят единицы.
"Ни у нас, ни у еще двух крупных российских туроператоров, с которыми я разговаривал, нет ни одного случая госпитализации туриста с ковидом. Среди моих знакомых несколько человек переболели респираторными заболеваниями в последние несколько недель, но все это переносилось как обычная простуда, и люди за четыре дня вставали на ноги", - рассказал Снетков.
Он добавил, что разговоры в российских соцсетях и СМИ о массовом срыве туров в Таиланд до конца года выглядят скорее информационным шумом, чем реальной картиной.
"Статистика заболеваемости ковидом, как и другими инфекционными заболеваниями, регулярно публикуется минздравом Таиланда. Из нее видно, что в этом году заболеваний примерно в три раза меньше, чем в 2025 году, а сравнение с 2024 годом еще более разительное", - сказал Снетков.
 
БизнесТуризмОбществоТАИЛАНДПХУКЕТПаттайя
 
 
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