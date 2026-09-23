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Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции
Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции - 23.09.2026, ПРАЙМ
Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции
Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции, в том числе прорабатывается отсрочка по переводу объектов критической... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:03+0300
технологии
бизнес
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции, в том числе прорабатывается отсрочка по переводу объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов. Они направлены на импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики. В частности, рассматривается возможность предоставления отсрочки по переводу объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО для участников особо значимых проектов", - сообщили в аппарате.
Отмечается, что участники получат дополнительное время на доработку и тестирование отечественных IT-решений, чтобы довести их до необходимого уровня готовности и обеспечить надежное внедрение. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта постановления.
В сентябре стартовала новая волна отбора особо значимых проектов, которые претендуют на грантовое финансирование, предоставляемое Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Прием заявок открыт до 19 октября. Порядок отбора был изменен с учетом растущих запросов на внедрение ИИ-решений. Согласно новым правилам, особо значимые проекты, основанные на российских ИИ-технологиях, могут претендовать на грант в размере до 80% от общей стоимости проекта вместо 50%.
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технологии, бизнес, россия, дмитрий григоренко
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции
Григоренко: участники особо значимых проектов могут получить отсрочку по переводу КИИ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Участники особо значимых проектов могут получить дополнительные преференции, в том числе прорабатывается отсрочка по переводу объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов. Они направлены на импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики. В частности, рассматривается возможность предоставления отсрочки по переводу объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО для участников особо значимых проектов", - сообщили в аппарате.
Отмечается, что участники получат дополнительное время на доработку и тестирование отечественных IT-решений, чтобы довести их до необходимого уровня готовности и обеспечить надежное внедрение. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта постановления.
В сентябре стартовала новая волна отбора особо значимых проектов, которые претендуют на грантовое финансирование, предоставляемое Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Прием заявок открыт до 19 октября. Порядок отбора был изменен с учетом растущих запросов на внедрение ИИ-решений. Согласно новым правилам, особо значимые проекты, основанные на российских ИИ-технологиях, могут претендовать на грант в размере до 80% от общей стоимости проекта вместо 50%.