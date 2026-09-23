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Ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко
Ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко
Российские ученые обучили искусственный интеллект выявлять различные виды фальсифицированного молока, а также находить в нем антибиотики, консерванты,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:18+0300
2026-09-23T01:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873574508.jpg?1790115493
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские ученые обучили искусственный интеллект выявлять различные виды фальсифицированного молока, а также находить в нем антибиотики, консерванты, растительные добавки и генно-модифицированные компоненты, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете. Сейчас на рынке встречаются разные формы фальсифицированного молока. "Часть молочного жира могут заменить растительными жирами, цельное молоко разбавляют водой или обезжиренным молоком, молоко одного животного выдают за молоко другого, а иногда просто искажают информацию на упаковке или в сопроводительных документах", – рассказали исследователи. Для оценки качества молока эксперты сейчас используют разные методы, но ни один из них сам по себе не закрывает проблему фальсификации полностью. Например, физико-химические методы позволяют измерить содержание жира и белка в молоке, хроматографические и спектроскопические методы помогают находить антибиотики, консерванты и наличие добавленной воды. А молекулярно-биологические методы позволяют определить видовую принадлежность молока, найти в нем растительный белок или генетически модифицированные компоненты. Все эти методы дают огромный массив данных о составе на каждый образец. "Именно на этом этапе алгоритмы машинного обучения справляются точнее классических статистических расчетов: они одновременно учитывают десятки параметров спектра и находят закономерности, которые человеку заметить сложно", - отметили ученые. Исследователи предложили выстраивать проверку молочной продукции по многоуровневой схеме: сначала быстрый неразрушающий скрининг, затем, при подозрении на фальсификацию — точная лабораторная верификация. По их мнению, такой подход снижает число ложных результатов и лучше соответствует требованиям действующих регламентов.
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192
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01:18 23.09.2026
 
Ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко

Российские ученые обучили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские ученые обучили искусственный интеллект выявлять различные виды фальсифицированного молока, а также находить в нем антибиотики, консерванты, растительные добавки и генно-модифицированные компоненты, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете.
Сейчас на рынке встречаются разные формы фальсифицированного молока. "Часть молочного жира могут заменить растительными жирами, цельное молоко разбавляют водой или обезжиренным молоком, молоко одного животного выдают за молоко другого, а иногда просто искажают информацию на упаковке или в сопроводительных документах", – рассказали исследователи.
Для оценки качества молока эксперты сейчас используют разные методы, но ни один из них сам по себе не закрывает проблему фальсификации полностью.
Например, физико-химические методы позволяют измерить содержание жира и белка в молоке, хроматографические и спектроскопические методы помогают находить антибиотики, консерванты и наличие добавленной воды. А молекулярно-биологические методы позволяют определить видовую принадлежность молока, найти в нем растительный белок или генетически модифицированные компоненты.
Все эти методы дают огромный массив данных о составе на каждый образец. "Именно на этом этапе алгоритмы машинного обучения справляются точнее классических статистических расчетов: они одновременно учитывают десятки параметров спектра и находят закономерности, которые человеку заметить сложно", - отметили ученые.
Исследователи предложили выстраивать проверку молочной продукции по многоуровневой схеме: сначала быстрый неразрушающий скрининг, затем, при подозрении на фальсификацию — точная лабораторная верификация. По их мнению, такой подход снижает число ложных результатов и лучше соответствует требованиям действующих регламентов.
 
 
 
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