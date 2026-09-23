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"Обречена на кризис": Украину ждет рецессия, пишут СМИ

"Обречена на кризис": Украину ждет рецессия, пишут СМИ - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Обречена на кризис": Украину ждет рецессия, пишут СМИ

Экономика Украины во второй раз за время конфликта оказалась перед системным вызовом структурной перестройки, но в отличие от 2022 года страна к нему не готова, | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:56+0300

2026-09-23T12:56+0300

2026-09-23T12:56+0300

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мировая экономика

украина

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Экономика Украины во второй раз за время конфликта оказалась перед системным вызовом структурной перестройки, но в отличие от 2022 года страна к нему не готова, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании "Зеркало недели".В 2022 году кризис стоил Украине падения ВВП на 29% и снижения промышленного производства более чем на 30%, а также девальвации гривны и инфляции на уровне 26%, уточняет издание. Тогда экономика нашла опору во внешней помощи, секторе услуг и сырьевом экспорте, что позволило в 2023 году оттолкнуться от дна и расти на 2–3% в 2024–2025 годах. Однако структурной перестройки так и не произошло."Экономика, которая не адаптировалась к условиям конфликта и просто "купила" себе несколько лет условно устойчивого развития за счет внешней помощи, обречена на постоянное погружение в ледяную купель структурного кризиса каждый раз, когда меняются базовые условия внешнего финансирования или режим физических разрушений", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что экономика Украины входит в полосу системного охлаждения, а рецессия в ближайшее время более чем реальна. Эпицентром кризиса станут логистика, транспорт, экспорт аграрного сырья, горно-металлургический комплекс, торговля и услуги. Спад, по оценке издания, будет сопровождаться сокращением вакансий, налоговых поступлений и деловой активности."Экономика должна либо структурно измениться и перейти к другим формам ведения бизнеса. Либо надеяться на окончание конфликта в 2027 году. Иначе — кризис", — заключается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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мировая экономика, украина, кризис