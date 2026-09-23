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Украина увеличит финансирование станции в Антарктиде почти на 60%

Украина увеличит финансирование станции в Антарктиде почти на 60% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Украина увеличит финансирование станции в Антарктиде почти на 60%

Украина направит на финансирование своей научно-исследовательской антарктической станции "Академик Вернадский" в 2027 году свыше 21 миллиона долларов - почти на | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:27+0300

2026-09-23T13:27+0300

2026-09-23T13:27+0300

украина

рада

антарктида

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украина направит на финансирование своей научно-исследовательской антарктической станции "Академик Вернадский" в 2027 году свыше 21 миллиона долларов - почти на 60% больше, чем в предыдущем году, подсчитало РИА Новости на основе данных в проекте бюджета Украины на 2027 год. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год опубликован на сайте Рады. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. По информации из приложения к проекту бюджета, на "научную и научно-техническую деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский" в бюджете Украины в следующем году на нее предполагается потратить более 940,456 миллиона гривен (21 миллиона долларов). При этом на текущий год заложена сумма в 588,969 миллиона гривен (13 миллионов долларов). Таким образом, на обеспечение станции в следующем году Киев планирует выделить на 59,6% больше, чем в 2026 году. Антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндес вблизи Антарктического полуострова. Она была основана Великобританией в 1947 году под названием "Фарадей", а в феврале 1996 года передана Украине за символическую плату в 1 фунт стерлингов. Тогда станцию переименовали в честь академика Владимира Вернадского, одного из основателей и первого президента Академии наук Советской Украины. До этого после распада Советского Союза страна не имела ни одной станции в Антарктиде. В 2024 году эта станция оказалась в центре громкого скандала. Тогда из украинского бюджета на организацию экспедиции на станцию выделили более 11 миллионов долларов. По информации в украинских СМИ, эти деньги были направлены, в частности, на покупку более 300 бутылок вина, четырех килограммов красной икры, 28 килограммов осьминогов и прочих деликатесов. Экспедиция, как и антарктическая станция подведомственна Национальному антарктическому научному центру (НАНЦ), возглавляемому бывшим командиром украинского националистического батальона "Айдар"* Евгением Диким. Источник в российских силовых структурах в апреле сообщил РИА Новости, что Дикий замешан в махинациях НАНЦ и причастен к разворовыванию денежных средств на сумму около 45 миллионов долларов. Дикий также "прославился" своим призывом разрешить сотрудникам украинских военкоматов стрелять на поражение в случае нападения на них.* Организация признана террористической и запрещена в РФ

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