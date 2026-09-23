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В ЕК назвали условие выделения Украине 20 миллиардов евро

В ЕК назвали условие выделения Украине 20 миллиардов евро - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЕК назвали условие выделения Украине 20 миллиардов евро

Еврокомиссия может разблокировать для Украины 20 миллиардов евро бюджетной поддержки, если Киев проведет до конца года ряд реформ, заявил в среду официальный... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:03+0300

2026-09-23T16:03+0300

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия может разблокировать для Украины 20 миллиардов евро бюджетной поддержки, если Киев проведет до конца года ряд реформ, заявил в среду официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. Бюджетная часть европейского финансирования Украины предоставляется при выполнении ряда условий, в том числе связанных с верховенством права, борьбой с коррупцией, устойчивостью экономики и проведением согласованных с ЕС реформ. "Если эти реформы могут быть проведены и приняты в 2026 году, они смогут разблокировать бюджетную поддержку в размере 20 миллиардов евро", - сказал Мерсье на брифинге. Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Киева западными странами затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.

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мировая экономика, финансы, украина, киев, ек, ес