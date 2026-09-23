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Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты
Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты - 23.09.2026, ПРАЙМ
Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты
Украина изучает возможность экспорта зерна через балтийские порты и рассчитывает, что ЕС и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:38+0300
2026-09-23T18:38+0300
сельское хозяйство
украина
алексей гончаренко
ес
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украина изучает возможность экспорта зерна через балтийские порты и рассчитывает, что ЕС и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на логистику, сообщили в украинском министерстве агрополитики и продовольствия. "Через балтийские порты потенциально можно экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Украина уже обратилась к Европейскому Союзу и другим международным партнерам с предложением оказать финансовую поддержку для покрытия этой разницы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагрополитики. По информации ведомства, экспорт по балтийскому маршруту увеличивает в среднем на 100 долларов стоимость транспортировки тонны украинского зерна, а агропроизводители не могут самостоятельно покрывать эти расходы. "Более 90% агропродукции экспортировались через черноморские порты… Сейчас альтернативные маршруты обеспечивают около 44% необходимых объемов экспорта агропродукции", - добавили в министерстве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 13 августа сообщил, что Украина потеряет более двух миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
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сельское хозяйство, украина, алексей гончаренко, ес
Сельское хозяйство, УКРАИНА, Алексей Гончаренко, ЕС
18:38 23.09.2026
 
Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты

Украина попросила ЕС оказать финансовую поддержку в экспорте зерна через балтийские порты

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украина изучает возможность экспорта зерна через балтийские порты и рассчитывает, что ЕС и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на логистику, сообщили в украинском министерстве агрополитики и продовольствия.
"Через балтийские порты потенциально можно экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Украина уже обратилась к Европейскому Союзу и другим международным партнерам с предложением оказать финансовую поддержку для покрытия этой разницы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагрополитики.
По информации ведомства, экспорт по балтийскому маршруту увеличивает в среднем на 100 долларов стоимость транспортировки тонны украинского зерна, а агропроизводители не могут самостоятельно покрывать эти расходы.
"Более 90% агропродукции экспортировались через черноморские порты… Сейчас альтернативные маршруты обеспечивают около 44% необходимых объемов экспорта агропродукции", - добавили в министерстве.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 13 августа сообщил, что Украина потеряет более двух миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
 
Сельское хозяйствоУКРАИНААлексей ГончаренкоЕС
 
 
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