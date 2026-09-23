https://1prime.ru/20260923/ukraina-873609568.html

Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты

Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты - 23.09.2026, ПРАЙМ

Украина изучит возможность экспорта зерна через балтийские порты

Украина изучает возможность экспорта зерна через балтийские порты и рассчитывает, что ЕС и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:38+0300

2026-09-23T18:38+0300

2026-09-23T18:38+0300

сельское хозяйство

украина

алексей гончаренко

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873609568.jpg?1790177885

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украина изучает возможность экспорта зерна через балтийские порты и рассчитывает, что ЕС и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на логистику, сообщили в украинском министерстве агрополитики и продовольствия. "Через балтийские порты потенциально можно экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Украина уже обратилась к Европейскому Союзу и другим международным партнерам с предложением оказать финансовую поддержку для покрытия этой разницы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагрополитики. По информации ведомства, экспорт по балтийскому маршруту увеличивает в среднем на 100 долларов стоимость транспортировки тонны украинского зерна, а агропроизводители не могут самостоятельно покрывать эти расходы. "Более 90% агропродукции экспортировались через черноморские порты… Сейчас альтернативные маршруты обеспечивают около 44% необходимых объемов экспорта агропродукции", - добавили в министерстве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 13 августа сообщил, что Украина потеряет более двух миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, украина, алексей гончаренко, ес