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На Украине потребовали от банков отказаться от тотальных отказов по залогам

На Украине потребовали от банков отказаться от тотальных отказов по залогам - 23.09.2026, ПРАЙМ

На Украине потребовали от банков отказаться от тотальных отказов по залогам

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от украинских банков отойти от практики тотальных отказов принимать платежи по залогам за подозреваемых, сообщило... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:16+0300

2026-09-23T22:16+0300

2026-09-23T22:16+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от украинских банков отойти от практики тотальных отказов принимать платежи по залогам за подозреваемых, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. Во вторник украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что банки на Украине отказываются принимать платежи по залогам за депутата Верховной рады Вадима Столара и экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, фигурирующих в новом расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил Столару залог в размере 6,7 миллиона долларов, а Мудрую отправил под стражу с альтернативой залога в 20 миллионов гривен (447,5 тысячи долларов). "Нацбанк потребовал от украинских банков отказаться от практики тотальных отказов на платежи по залогам в пользу заключенных, если внесенные средства уже прошли финансовый мониторинг — проверку на чистоту происхождения. В последние недели с этим были проблемы на фоне скандальных уголовных дел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, такое требование прозвучало от представителей регулятора на закрытом совещании. В частости Нацбанк потребовал от банков проводить платежи по залогам, если деньги уже ранее прошли финмониторинг и к ним не было вопросов. "НБУ потребовал от банков в ходе финансового мониторинга меньше придираться при открытии и обслуживании счетов PEP - Politically Exposed Person, то есть чиновников, депутатов, других политически важных лиц и членов их семей. Требовать от них меньше документов и накладывать меньше ограничений на финансовые операции", - пишет "Страна". Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила 19 августа, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позже НАБУ опубликовало аудио разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, на которых фигурирует экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка". Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечало, что в деле также фигурирует депутат Рады Вадим Столар.

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