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"Россия сегодня" поделилась опытом цифровизации на встрече "Медиа в цифре"
"Россия сегодня" поделилась опытом цифровизации на встрече "Медиа в цифре" - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Россия сегодня" поделилась опытом цифровизации на встрече "Медиа в цифре"
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в закрытой отраслевой встрече "Медиа в цифре", организованной VK Tech... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:50+0300
2026-09-23T20:50+0300
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технологии
россия
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в закрытой отраслевой встрече "Медиа в цифре", организованной VK Tech. Мероприятие было посвящено технологической трансформации медиа и новым подходам к цифровому развитию отрасли.Встреча собрала представителей медиахолдингов, телеканалов, телеком-компаний и платформ дистрибуции контента, отвечающих за инфраструктуру и цифровое развитие. В центре внимания участников были изменения в медиа под влиянием искусственного интеллекта, рост объемов данных и усиливающаяся конкуренция за внимание аудитории.В программе обсуждались тренды развития медиаотрасли, изменения ИТ-инфраструктуры медиакомпаний, подходы к хранению больших объемов контента и развитие инфраструктуры для ИИ-сценариев. Эксперты отметили, что искусственный интеллект и GPU переходят из категории экспериментальных инструментов в базовый инфраструктурный слой, а рост медиаданных меняет требования к их хранению.Для решения задачи хранения растущих объемов медиаконтента и данных для ИИ-сценариев требуется инфраструктура, способная масштабироваться без потери производительности и управляемости. VK Object Storage — российское S3-совместимое объектное хранилище, разработанное VK Tech, — рассчитано на хранение больших массивов неструктурированных данных (медиафайлов, логов, резервных копий) и поддерживает горизонтальное масштабирование при сохранении высокой доступности и отказоустойчивости.
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технологии, россия
"Россия сегодня" поделилась опытом цифровизации на встрече "Медиа в цифре"
Ушаков представил опыт "Россия сегодня" по цифровизации медиа на встрече "Медиа в цифре"
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в закрытой отраслевой встрече "Медиа в цифре", организованной VK Tech. Мероприятие было посвящено технологической трансформации медиа и новым подходам к цифровому развитию отрасли.
Встреча собрала представителей медиахолдингов, телеканалов, телеком-компаний и платформ дистрибуции контента, отвечающих за инфраструктуру и цифровое развитие. В центре внимания участников были изменения в медиа под влиянием искусственного интеллекта, рост объемов данных и усиливающаяся конкуренция за внимание аудитории.
В программе обсуждались тренды развития медиаотрасли, изменения ИТ-инфраструктуры медиакомпаний, подходы к хранению больших объемов контента и развитие инфраструктуры для ИИ-сценариев. Эксперты отметили, что искусственный интеллект и GPU переходят из категории экспериментальных инструментов в базовый инфраструктурный слой, а рост медиаданных меняет требования к их хранению.
Для решения задачи хранения растущих объемов медиаконтента и данных для ИИ-сценариев требуется инфраструктура, способная масштабироваться без потери производительности и управляемости. VK Object Storage — российское S3-совместимое объектное хранилище, разработанное VK Tech, — рассчитано на хранение больших массивов неструктурированных данных (медиафайлов, логов, резервных копий) и поддерживает горизонтальное масштабирование при сохранении высокой доступности и отказоустойчивости.