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В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон
В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон
У антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:13+0300
2026-09-23T14:13+0300
2026-09-23T14:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. У антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Для антифрод-систем банков практически не осталось у нас слепых зон ", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Глава департамента отметил также, что в 2024 и 2025 годах Банк России "пристально смотрел" на кредитный фрод. "По результатам 2024 года мы зафиксировали цифру - от общего объема украденных денежных средств кредитный фрод составил 37%, по результатам 2025 года эта цифра была зафиксирована на уровне 18%", - добавил Уваров. В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон
Уваров: у антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. У антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Для антифрод-систем банков практически не осталось у нас слепых зон ", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Глава департамента отметил также, что в 2024 и 2025 годах Банк России "пристально смотрел" на кредитный фрод.
"По результатам 2024 года мы зафиксировали цифру - от общего объема украденных денежных средств кредитный фрод составил 37%, по результатам 2025 года эта цифра была зафиксирована на уровне 18%", - добавил Уваров.
В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.