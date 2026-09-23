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В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон

В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ЦБ заявили, что у антифрод-систем банков не осталось слепых зон

У антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:13+0300

2026-09-23T14:13+0300

2026-09-23T14:17+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. У антифрод-систем российских банков не осталось слепых зон, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Для антифрод-систем банков практически не осталось у нас слепых зон ", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Глава департамента отметил также, что в 2024 и 2025 годах Банк России "пристально смотрел" на кредитный фрод. "По результатам 2024 года мы зафиксировали цифру - от общего объема украденных денежных средств кредитный фрод составил 37%, по результатам 2025 года эта цифра была зафиксирована на уровне 18%", - добавил Уваров. В марте 2026 года была запущена государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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