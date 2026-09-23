Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/uzbekistan-873603435.html
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан
Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:57+0300
2026-09-23T17:01+0300
бизнес
россия
узбекистан
украина
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873603435.jpg?1790172119
ТАШКЕНТ, 23 сен - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок, обеспечив почти 70% закупок, следует из данных национального комитета по статистике республики. По данным статведомства, в январе-июле 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий увеличился на 6%, до 28,5 тысячи тонн. В стоимостном значении закупки достигли 123,7 миллиона долларов. "Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан в январе-июле 2026 года: Россия - 19,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится. По данным статистики, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад, обеспечив 68,4% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина с поставками в 2,2 тысячи тонн и Казахстан (914 тонн).
узбекистан
украина
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узбекистан, украина, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА, КАЗАХСТАН
16:57 23.09.2026 (обновлено: 17:01 23.09.2026)
 
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан

Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 23 сен - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок, обеспечив почти 70% закупок, следует из данных национального комитета по статистике республики.
По данным статведомства, в январе-июле 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий увеличился на 6%, до 28,5 тысячи тонн. В стоимостном значении закупки достигли 123,7 миллиона долларов.
"Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан в январе-июле 2026 года: Россия - 19,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.
По данным статистики, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад, обеспечив 68,4% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина с поставками в 2,2 тысячи тонн и Казахстан (914 тонн).
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНУКРАИНАКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала