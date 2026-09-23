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Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан
Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:57+0300
2026-09-23T16:57+0300
2026-09-23T17:01+0300
бизнес
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 23 сен - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок, обеспечив почти 70% закупок, следует из данных национального комитета по статистике республики. По данным статведомства, в январе-июле 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий увеличился на 6%, до 28,5 тысячи тонн. В стоимостном значении закупки достигли 123,7 миллиона долларов. "Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан в январе-июле 2026 года: Россия - 19,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится. По данным статистики, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад, обеспечив 68,4% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина с поставками в 2,2 тысячи тонн и Казахстан (914 тонн).
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бизнес, россия, узбекистан, украина, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА, КАЗАХСТАН
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан
Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6%
ТАШКЕНТ, 23 сен - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле увеличил импорт шоколада на 6% в годовом выражении, до 28,5 тысячи тонн, российские компании остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок, обеспечив почти 70% закупок, следует из данных национального комитета по статистике республики.
По данным статведомства, в январе-июле 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий увеличился на 6%, до 28,5 тысячи тонн. В стоимостном значении закупки достигли 123,7 миллиона долларов.
"Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан в январе-июле 2026 года: Россия - 19,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.
По данным статистики, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад, обеспечив 68,4% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина с поставками в 2,2 тысячи тонн и Казахстан (914 тонн).