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Венгрия и Азербайджан обсудили укрепление партнерства в энергетике

Венгрия и Азербайджан обсудили укрепление партнерства в энергетике - 23.09.2026, ПРАЙМ

Венгрия и Азербайджан обсудили укрепление партнерства в энергетике

Глава венгерского МИД Анита Орбан сообщила, что провела переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по вопросу укрепления стратегического... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:58+0300

2026-09-23T21:58+0300

2026-09-23T21:58+0300

газ

венгрия

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БУДАПЕШТ, 23 сен - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Анита Орбан сообщила, что провела переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по вопросу укрепления стратегического партнерства в области энергетики на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. "Мы укрепляем стратегическое партнерство с Азербайджаном в области энергетики, инвестиций и транспорта", - написала Анита на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). Министр отметила, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры венгерской стороны с Алжиром по вопросам энергетического и торгового сотрудничества и с Пакистаном насчет развития энергетического партнерства на основе деятельности в стране венгерской нефтегазовой компании Mol. Кроме того, Венгрия вместе с Казахстаном договорились работать над продолжением политического диалога на высшем уровне. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения длятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

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будапешт

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газ, венгрия, будапешт, брюссель, сергей лавров, оон, мид, facebook