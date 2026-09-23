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ЕК предложила разморозить для Венгрии 4,2 миллиарда евро

ЕК предложила разморозить для Венгрии 4,2 миллиарда евро - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЕК предложила разморозить для Венгрии 4,2 миллиарда евро

Еврокомиссия предложила разморозить для Венгрии 4,2 миллиарда евро из фондов ЕС, заявил в среду официальный представитель ЕК Балаш Уйвари. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:15+0300

2026-09-23T14:15+0300

2026-09-23T14:15+0300

финансы

мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила разморозить для Венгрии 4,2 миллиарда евро из фондов ЕС, заявил в среду официальный представитель ЕК Балаш Уйвари. В июле Совет ЕС одобрил обновленный план восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование до 10 миллиардов евро. Все условия для получения транша необходимо было выполнить к 31 августа. В конце августа министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези заявил об успешном выполнении всех условий. "Сегодня Европейская комиссия предложила Совету ЕС снять защитные меры в отношении Венгрии… В случае принятия Советом это восстановит финансирование из фондов сплочения в размере 4,2 миллиарда евро и вернет студентам и исследователям в Венгрии полный доступ к программам Erasmus+ и Horizon Europe", - сказал Уйвари на брифинге. По словам представителя, решение о разблокировании финансирования должно быть принято в течение одного месяца. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".

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финансы, мировая экономика, венгрия, ес, ек