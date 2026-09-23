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Вклад угольной промышленности в ВВП России к 2050 году вырастет в шесть раз - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Вклад угольной промышленности в ВВП России к 2050 году вырастет в шесть раз
Вклад угольной промышленности в ВВП России к 2050 году вырастет в шесть раз - 23.09.2026, ПРАЙМ
Вклад угольной промышленности в ВВП России к 2050 году вырастет в шесть раз
Вклад угольной промышленности в валовый внутренний продукт (ВВП) России в номинальных ценах к 2050 году достигнет 3,6 триллиона рублей, увеличившись почти в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:16+0300
2026-09-23T14:22+0300
промышленность
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Вклад угольной промышленности в валовый внутренний продукт (ВВП) России в номинальных ценах к 2050 году достигнет 3,6 триллиона рублей, увеличившись почти в шесть раз с 2024 года, следует из актуализированной программы развития угольной промышленности России, утвержденной правительством РФ. Согласно представленной таблице в приложении к программе, в 2024 году вклад угольной отрасли в ВВП страны составил 614,2 миллиарда рублей. Предполагается, что показатель вырастет до 0,866-1,917 триллиона рублей к 2030 году, до 0,744-2,376 триллиона к 2036 году. К 2050 вклад отрасли по стресс-сценарию ожидается на уровне 0,432 триллиона рублей и по целевому сценарию - 3,607 триллиона рублей. Следовательно, показатель по целевому значению увеличится почти в шесть раз по сравнению с 2024 годом. При этом доля валовой добавленной стоимости угольной отрасли в ВВП России составляла лишь 0,31% в 2024 году. К 2050 году она может быть в диапазоне от 0,06% до 0,38%. Налоговые поступления от организаций угольной промышленности в консолидированный бюджет и страховые фонды в 2024 году были на уровне 183,7 миллиарда рублей. В 2030 году они ожидаются на уровне 287-496 миллиардов рублей, в 2036 году - 267-587 миллиардов, в 2050 году - 229-853 миллиарда рублей. Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.
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промышленность
Промышленность
14:16 23.09.2026 (обновлено: 14:22 23.09.2026)
 
Вклад угольной промышленности в ВВП России к 2050 году вырастет в шесть раз

Вклад угольной отрасли в ВВП России к 2050 году достигнет 3,6 триллиона рублей

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Вклад угольной промышленности в валовый внутренний продукт (ВВП) России в номинальных ценах к 2050 году достигнет 3,6 триллиона рублей, увеличившись почти в шесть раз с 2024 года, следует из актуализированной программы развития угольной промышленности России, утвержденной правительством РФ.
Согласно представленной таблице в приложении к программе, в 2024 году вклад угольной отрасли в ВВП страны составил 614,2 миллиарда рублей. Предполагается, что показатель вырастет до 0,866-1,917 триллиона рублей к 2030 году, до 0,744-2,376 триллиона к 2036 году.
К 2050 вклад отрасли по стресс-сценарию ожидается на уровне 0,432 триллиона рублей и по целевому сценарию - 3,607 триллиона рублей. Следовательно, показатель по целевому значению увеличится почти в шесть раз по сравнению с 2024 годом.
При этом доля валовой добавленной стоимости угольной отрасли в ВВП России составляла лишь 0,31% в 2024 году. К 2050 году она может быть в диапазоне от 0,06% до 0,38%.
Налоговые поступления от организаций угольной промышленности в консолидированный бюджет и страховые фонды в 2024 году были на уровне 183,7 миллиарда рублей. В 2030 году они ожидаются на уровне 287-496 миллиардов рублей, в 2036 году - 267-587 миллиардов, в 2050 году - 229-853 миллиарда рублей.
Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.
 
Промышленность
 
 
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