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Власти Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС после пожара на ГРЭС

Власти Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС после пожара на ГРЭС - 23.09.2026, ПРАЙМ

Власти Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС после пожара на ГРЭС

Вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору после пожара на Нерюнгринской ГРЭС рассмотрят власти Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T05:12+0300

2026-09-23T05:12+0300

2026-09-23T05:12+0300

якутия

айсен николаев

мчс

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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору после пожара на Нерюнгринской ГРЭС рассмотрят власти Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. "Ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной. Ночью обсудил ее с главой Нерюнгринского района, председателем правительства и первым заместителем председателя правительства республики… Поручил рассмотреть вопрос о возможности введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений", - написал Николаев на своей странице на платформе "Макс". Глава республики отметил, что в районе сейчас задействованы все необходимые силы и средства для устранения последствий. Также он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее восстановить устойчивое теплоснабжения от станции, в том числе по временной схеме. Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар был ликвидирован на 90 "квадратах". Причиной мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в МЧС. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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якутия, айсен николаев, мчс