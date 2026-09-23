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Вложения в геологоразведку меди в России увеличатся в полтора раза

Вложения в геологоразведку меди в России увеличатся в полтора раза - 23.09.2026, ПРАЙМ

Вложения в геологоразведку меди в России увеличатся в полтора раза

Общие вложения в геологоразведку меди в России увеличатся по итогам года примерно в полтора раза, превысив 25 миллиардов рублей, следует из заявления Минприроды | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:00+0300

2026-09-23T13:09+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Общие вложения в геологоразведку меди в России увеличатся по итогам года примерно в полтора раза, превысив 25 миллиардов рублей, следует из заявления Минприроды РФ для РИА Новости. "Суммарный объем финансирования геологоразведочных работ на медь в 2025 году составил свыше 16,7 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 703,6 миллиона рублей, за счет собственных средств недропользователей – 16 миллиардов. На 2026 год инвестиции запланированы в объеме свыше 25 миллиардов рублей, в том числе федеральный бюджет – 1,18 миллиарда рублей, недропользователи – 23,9 миллиарда", - говорится в сообщении. Следовательно показатель вырастет в годовом выражении примерно в полтора раза. Добыча меди в России увеличится в два раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил ранее в сентябре журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов.

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россия, промышленность, роснедра