Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/volvo-873615182.html
Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта
Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта - 23.09.2026, ПРАЙМ
Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта
Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:09+0300
2026-09-23T21:09+0300
бизнес
европа
сша
handelsblatt
volvo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873615182.jpg?1790186988
БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон. "Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом", - сказал Самуэльссон в интервью немецкой газете Handelsblatt. По мнению гендиректора, стоимость энергии и труда в Европе должна снизиться. Он также призвал увеличить продолжительность рабочего времени на европейских производствах. Handelsblatt напомнила, что из-за переноса автомобильного производства Детройт лишился экономической базы и значительной части населения, а в 2013 году объявил себя банкротом с непогашенным долгом в 18 миллиардов долларов.
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, европа, сша, handelsblatt, volvo
Бизнес, ЕВРОПА, США, Handelsblatt, Volvo
21:09 23.09.2026
 
Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта

Глава Volvo Самуэльссон: автопром Европы может ждать крах по сценарию Детройта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон.
"Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом", - сказал Самуэльссон в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По мнению гендиректора, стоимость энергии и труда в Европе должна снизиться. Он также призвал увеличить продолжительность рабочего времени на европейских производствах.
Handelsblatt напомнила, что из-за переноса автомобильного производства Детройт лишился экономической базы и значительной части населения, а в 2013 году объявил себя банкротом с непогашенным долгом в 18 миллиардов долларов.
 
БизнесЕВРОПАСШАHandelsblattVolvo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала