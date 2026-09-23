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Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта

Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта - 23.09.2026, ПРАЙМ

Volvo предрекла Европе крах по сценарию американского Детройта

Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:09+0300

2026-09-23T21:09+0300

2026-09-23T21:09+0300

бизнес

европа

сша

handelsblatt

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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон. "Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом", - сказал Самуэльссон в интервью немецкой газете Handelsblatt. По мнению гендиректора, стоимость энергии и труда в Европе должна снизиться. Он также призвал увеличить продолжительность рабочего времени на европейских производствах. Handelsblatt напомнила, что из-за переноса автомобильного производства Детройт лишился экономической базы и значительной части населения, а в 2013 году объявил себя банкротом с непогашенным долгом в 18 миллиардов долларов.

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бизнес, европа, сша, handelsblatt, volvo