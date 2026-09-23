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ВС отменил решение о взыскании с матери банкрота половины квартиры в Москве
ВС отменил решение о взыскании с матери банкрота половины квартиры в Москве - 23.09.2026, ПРАЙМ
ВС отменил решение о взыскании с матери банкрота половины квартиры в Москве
Верховный суд России отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с матери гражданина, признанного банкротом, половины стоимости квартиры в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:17+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Верховный суд России отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с матери гражданина, признанного банкротом, половины стоимости квартиры в центре Москвы, 50-процентную долю в которой ей подарил сын за несколько лет до своего банкротства, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Резонансное решение вынесено высшей судебной инстанцией в деле о банкротстве Аркадия Бриша. Бриш был контролирующим лицом ООО "Москаппроект". В отношении этой компании в сентябре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве, а в мае 2019 года ее признали банкротом.
В июне 2018 года Бриш подарил своей матери Диане Княжицкой половину квартиры в Хамовниках, которая ранее им досталась на двоих по приватизации. В июне 2021 года Княжицкая продала эту квартиру за 31 миллион рублей.
Между тем, Бриша в мае 2021 года, за месяц до продажи квартиры, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Москаппроекта" на сумму 27 миллионов рублей. Из этой суммы права требования почти на 26 миллионов перешли затем к кредитору Сергею Брагину.
Брагин в 2024 году инициировал банкротство Бриша. В 2025 году финансовый управляющий должника оспорил договор дарения доли в квартире должником в пользу матери, и суды его поддержали.
Сначала Арбитражный суд Московской области, затем апелляционная и кассационная инстанции признали дарение незаконным, так как сделка причинила вред кредиторам Бриша, и обязали Княжицкую выплатить в конкурсную массу сына половину стоимости жилья – 15,5 миллиона рублей.
Княжицкая подала кассационную жалобу в Верховный суд, в которой указала, что права кредиторов "Москаппроекта" не нарушались дарением доли в квартире, так как эта квартира была единственным жильем Бриша и на нее не могло быть обращено взыскание, на долю распространялся исполнительский иммунитет. По мнению заявительницы, дарение доли не означало отказа от иммунитета, вопреки выводам нижестоящих судов.
Кроме того, она обратила внимание, что дарение оспаривалось в деле о банкротстве сына по основаниям, предусмотренным в законе о банкротстве, как подозрительная сделка. Однако предусмотренный этим законом период подозрительности – три года, а дарение состоялось за 8 лет до начала банкротства Бриша.
Судья ВС РФ Елена Борисова, передавая дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, сочла доводы Княжицкой заслуживающими внимания. Коллегия на заседании 21 сентября отменила судебные акты трех инстанций, в удовлетворении заявления финуправляющего Бриша о незаконности дарения отказала, взыскание с Княжицкой 15,5 миллионов рублей отменила.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, Московская область, Верховный суд, ВС РФ
ВС отменил решение о взыскании с матери банкрота половины квартиры в Москве
Верховный суд отменил решение о взыскании с матери банкрота половины квартиры в Москве
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Верховный суд России отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с матери гражданина, признанного банкротом, половины стоимости квартиры в центре Москвы, 50-процентную долю в которой ей подарил сын за несколько лет до своего банкротства, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Резонансное решение вынесено высшей судебной инстанцией в деле о банкротстве Аркадия Бриша. Бриш был контролирующим лицом ООО "Москаппроект". В отношении этой компании в сентябре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве, а в мае 2019 года ее признали банкротом.
В июне 2018 года Бриш подарил своей матери Диане Княжицкой половину квартиры в Хамовниках, которая ранее им досталась на двоих по приватизации. В июне 2021 года Княжицкая продала эту квартиру за 31 миллион рублей.
Между тем, Бриша в мае 2021 года, за месяц до продажи квартиры, привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Москаппроекта" на сумму 27 миллионов рублей. Из этой суммы права требования почти на 26 миллионов перешли затем к кредитору Сергею Брагину.
Брагин в 2024 году инициировал банкротство Бриша. В 2025 году финансовый управляющий должника оспорил договор дарения доли в квартире должником в пользу матери, и суды его поддержали.
Сначала Арбитражный суд Московской области, затем апелляционная и кассационная инстанции признали дарение незаконным, так как сделка причинила вред кредиторам Бриша, и обязали Княжицкую выплатить в конкурсную массу сына половину стоимости жилья – 15,5 миллиона рублей.
Княжицкая подала кассационную жалобу в Верховный суд, в которой указала, что права кредиторов "Москаппроекта" не нарушались дарением доли в квартире, так как эта квартира была единственным жильем Бриша и на нее не могло быть обращено взыскание, на долю распространялся исполнительский иммунитет. По мнению заявительницы, дарение доли не означало отказа от иммунитета, вопреки выводам нижестоящих судов.
Кроме того, она обратила внимание, что дарение оспаривалось в деле о банкротстве сына по основаниям, предусмотренным в законе о банкротстве, как подозрительная сделка. Однако предусмотренный этим законом период подозрительности – три года, а дарение состоялось за 8 лет до начала банкротства Бриша.
Судья ВС РФ Елена Борисова, передавая дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, сочла доводы Княжицкой заслуживающими внимания. Коллегия на заседании 21 сентября отменила судебные акты трех инстанций, в удовлетворении заявления финуправляющего Бриша о незаконности дарения отказала, взыскание с Княжицкой 15,5 миллионов рублей отменила.