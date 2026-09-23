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Сделка на грани: что решит встреча Трампа и Си

Сделка на грани: что решит встреча Трампа и Си - 23.09.2026, ПРАЙМ

Сделка на грани: что решит встреча Трампа и Си

Мы полагаем, что встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа 24 сентября завершится продлением торгового перемирия, и оцениваем вероятность такого исхода в 75%... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T05:05+0300

2026-09-23T05:05+0300

2026-09-23T05:05+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мы полагаем, что встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа 24 сентября завершится продлением торгового перемирия, и оцениваем вероятность такого исхода в 75%. Общая ставка пошлин на китайские товары при этом не снизится. Уступки, по нашим оценкам, коснутся только отдельных товарных групп.Пошлины: 20% как точка равновесияПосле того как Верховный суд США отменил прежние пошлины, администрация восстанавливает их по статье 301 Закона о торговле 1974 года. Сейчас действует ставка 12,5%, введённая по расследованию о принудительном труде, и ещё 7,5% Вашингтон готовит по расследованию об избыточных производственных мощностях. В сумме это около 20% — уровень, который Пекин считает приемлемым для сохранения перемирия, поэтому вторую часть мы не рассматриваем как шаг к эскалации. Её объявление перенесено на период после визита, введение относим на четвёртый квартал 2026 года.Срок продления: компромисс на 12 месяцевСтороны расходятся главным образом в сроке. США предлагают шесть месяцев, Китай настаивает на продлении до конца президентского срока Трампа, и мы закладываем компромисс на уровне 12 месяцев. Кроме того, рассчитываем на взаимное снижение пошлин на нестратегические товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны. Китай может снизить пошлины на американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, а США ответят тем же по китайским комплектующим для своих производителей. Перед выборами в Конгресс 3 ноября Белому дому невыгодно новое удорожание потребительских товаров, что делает такой обмен более вероятным. На общей ставке около 20% он не отразится.Автопроизводители: участие без допускаВ китайскую делегацию могут войти BYD, Xiaomi, CATL, Gotion и Wanxiang, хотя продажи китайских автомобилей в США фактически запрещены, а BYD и CATL включены в список Пентагона. Их участие мы объясняем двумя причинами. Пекин добивается смягчения ограничений и подбирает делегацию по образцу майской поездки Трампа в Китай, когда с президентом США приехали компании, находившиеся под давлением китайских регуляторов. Кроме того, на переговорах обсуждается локализация производства: 11 сентября Трамп заявил, что не возражает против китайских заводов в США при условии найма американских работников.Допуска китайских автомобилей на американский рынок по итогам визита мы тем не менее не ждём. 18 сентября шесть отраслевых объединений, которые представляют GM, Ford, Toyota, Tesla и других производителей, призвали президента сохранить действующие ограничения, включая запрет на производство, а Белый дом отклонил предложение Пекина провести круглый стол с руководителями компаний. Реалистичным результатом для отрасли считаем лицензионные соглашения по аккумуляторным технологиям, как у Ford с CATL в Мичигане.Редкоземельный камень преткновенияБазовый сценарий может сорвать спор о редкоземельных металлах, так как Вашингтон считает, что Китай поставляет их в меньших объёмах, чем обещал. Вероятность срыва продления мы оцениваем в 25%. В этом случае пошлины США могут превысить 20%, а Пекин, вероятно, ужесточит ограничения на экспорт редкоземельных металлов.Автор: Сергей Вахрамеев, руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов Инвестбанка "Синара"

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Сергей Вахрамеев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873527539_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_149010f363b8be29ae9a20eb4ff68bdc.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, мировая экономика, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, ford, byd, верховный суд