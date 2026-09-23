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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом докладе повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - до 2,9% с ожидавшихся в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:37+0300
2026-09-23T11:37+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом докладе повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - до 2,9% с ожидавшихся в июне 2,8%, при этом в 2027 году ожидается показатель в 3% после июньского прогноза в 3,1%. Рост мирового ВВП по итогам прошлого года оценивается в 3,4% - как и в предыдущем прогнозе."Прогнозируемый рост мирового ВВП составит 2,9% в 2026 году и 3% в 2027 году", - констатируется в докладе.Организация исходит из того, что усиление ценового давления, замедление роста реальных доходов и повышение кредитных ставок сдержат темпы экономического роста в ближайшей перспективе во многих странах."Хотя частный сектор до сих пор демонстрировал устойчивость, обеспечивая более высокие, чем ожидалось, темпы роста в краткосрочной перспективе, шок, вызванный ценами на сырьевые товары, оказался более затяжным, чем предполагалось ранее. Со временем в ряде экономик начнут истощаться запасы и сокращаться накопленные сбережения домохозяйств", - говорится в докладе.При этом активное развитие сферы искусственного интеллекта и ожидаемое снижение цен на энергоносители в следующем году будут способствовать укреплению экономической активности, отмечается в релизе.Организация уточняет, что во многих странах "Большой двадцатки (G20) экономический рост по-прежнему будет поддерживаться за счет расходов и производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта. И именно эти расходы зачастую будет перевешивать относительно слабые инвестиционные показатели в других сегментах бизнеса.
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мировая экономика, оэср
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП на 2027 год до 2,9%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом докладе повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - до 2,9% с ожидавшихся в июне 2,8%, при этом в 2027 году ожидается показатель в 3% после июньского прогноза в 3,1%.
Рост мирового ВВП по итогам прошлого года оценивается в 3,4% - как и в предыдущем прогнозе.
"Прогнозируемый рост мирового ВВП составит 2,9% в 2026 году и 3% в 2027 году", - констатируется в докладе.
Организация исходит из того, что усиление ценового давления, замедление роста реальных доходов и повышение кредитных ставок сдержат темпы экономического роста в ближайшей перспективе во многих странах.
"Хотя частный сектор до сих пор демонстрировал устойчивость, обеспечивая более высокие, чем ожидалось, темпы роста в краткосрочной перспективе, шок, вызванный ценами на сырьевые товары, оказался более затяжным, чем предполагалось ранее. Со временем в ряде экономик начнут истощаться запасы и сокращаться накопленные сбережения домохозяйств", - говорится в докладе.
При этом активное развитие сферы искусственного интеллекта и ожидаемое снижение цен на энергоносители в следующем году будут способствовать укреплению экономической активности, отмечается в релизе.
Организация уточняет, что во многих странах "Большой двадцатки (G20) экономический рост по-прежнему будет поддерживаться за счет расходов и производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта. И именно эти расходы зачастую будет перевешивать относительно слабые инвестиционные показатели в других сегментах бизнеса.