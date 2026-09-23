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Касперская рассказала о гигантских суммах, которые переводят мошенникам - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Касперская рассказала о гигантских суммах, которые переводят мошенникам
Касперская рассказала о гигантских суммах, которые переводят мошенникам - 23.09.2026, ПРАЙМ
Касперская рассказала о гигантских суммах, которые переводят мошенникам
Жертва мошенников попыталась перевести злоумышленникам 400 миллионов рублей, рассказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская на XXIII Международном... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:05+0300
2026-09-23T15:14+0300
финансы
наталья касперская
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Жертва мошенников попыталась перевести злоумышленникам 400 миллионов рублей, рассказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская на XXIII Международном банковском форуме. Она напомнила, что в 2025 году банки возвратили клиентам 5,9%, или 1,731 миллиарда рублей, от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов. "Вот 1,7 миллиарда возвращено банками непосредственно. Вадим Александрович (Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России - ред.) настаивает, что все деньги должны возвращаться. Мне тут трудно судить, почему банки, собственно, должны возвращать все деньги, если жертвы сами так старательно эти деньги отдают, иногда, даже не понимая, сколько", - сказала Касперская. "Причем суммы бывают гигантские. Вот мы тут в кулуарах как раз обсуждали, там человек 400 миллионов (рублей - ред.) пытался изо всех сил вытащить и отдать мошенникам. Должен ли банк потом эти 400 миллионов возвращать, если все-таки ему удастся?", - отметила она.
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финансы, наталья касперская, банк россии
Финансы, Наталья Касперская, Банк России
15:05 23.09.2026 (обновлено: 15:14 23.09.2026)
 
Касперская рассказала о гигантских суммах, которые переводят мошенникам

Касперская: жертва мошенников попыталась перевести злоумышленникам 400 миллионов рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Жертва мошенников попыталась перевести злоумышленникам 400 миллионов рублей, рассказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская на XXIII Международном банковском форуме.
Она напомнила, что в 2025 году банки возвратили клиентам 5,9%, или 1,731 миллиарда рублей, от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов.
"Вот 1,7 миллиарда возвращено банками непосредственно. Вадим Александрович (Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России - ред.) настаивает, что все деньги должны возвращаться. Мне тут трудно судить, почему банки, собственно, должны возвращать все деньги, если жертвы сами так старательно эти деньги отдают, иногда, даже не понимая, сколько", - сказала Касперская.
"Причем суммы бывают гигантские. Вот мы тут в кулуарах как раз обсуждали, там человек 400 миллионов (рублей - ред.) пытался изо всех сил вытащить и отдать мошенникам. Должен ли банк потом эти 400 миллионов возвращать, если все-таки ему удастся?", - отметила она.
 
ФинансыНаталья КасперскаяБанк России
 
 
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