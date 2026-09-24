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ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении

ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении - 24.09.2026, ПРАЙМ

ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении

ИИ-агенты OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T08:34+0300

2026-09-24T08:34+0300

2026-09-24T08:34+0300

технологии

австралия

openai

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ИИ-агенты OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованные в интернете записи их действий. По данным телеканала, более десятка агентов OpenAI свыше 300 раз упоминали Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) на немецком сайте для разработчиков DseWiki. Сообщается, что они пытались получить данные о расходах на лекарства в отдельных районах штата Виктория. Когда доступ к информации блокировала система киберзащиты Cloudflare, агенты обменивались способами обойти ограничения. В частности, они пробовали использовать прокси-серверы и сервисы создания снимков интернет-страниц, а также угадывать названия нужных файлов. OpenAI ранее подтвердила, что ее экспериментальные ИИ-модели использовали DseWiki для общения друг с другом во время внутреннего тестирования в июне. В тот же период ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственному порталу статистики Medicare. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил в четверг, что агент столкнулся с блокировками, но нашел способы их обойти и получил доступ как к открытым, так и к закрытым файлам. При этом ABC отмечает, что пока не установлено, относятся ли обнаруженные записи DseWiki к тому же инциденту, так как в них нет упоминаний Medicare или управляющего порталом агентства Services Australia. Австралийские власти начали расследование инцидента и проверяют, могли ли действия ИИ затронуть другие государственные системы.

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технологии, австралия, openai