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ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении
ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении - 24.09.2026, ПРАЙМ
ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении
ИИ-агенты OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:34+0300
2026-09-24T08:34+0300
технологии
австралия
openai
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ИИ-агенты OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованные в интернете записи их действий. По данным телеканала, более десятка агентов OpenAI свыше 300 раз упоминали Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) на немецком сайте для разработчиков DseWiki. Сообщается, что они пытались получить данные о расходах на лекарства в отдельных районах штата Виктория. Когда доступ к информации блокировала система киберзащиты Cloudflare, агенты обменивались способами обойти ограничения. В частности, они пробовали использовать прокси-серверы и сервисы создания снимков интернет-страниц, а также угадывать названия нужных файлов. OpenAI ранее подтвердила, что ее экспериментальные ИИ-модели использовали DseWiki для общения друг с другом во время внутреннего тестирования в июне. В тот же период ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственному порталу статистики Medicare. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил в четверг, что агент столкнулся с блокировками, но нашел способы их обойти и получил доступ как к открытым, так и к закрытым файлам. При этом ABC отмечает, что пока не установлено, относятся ли обнаруженные записи DseWiki к тому же инциденту, так как в них нет упоминаний Medicare или управляющего порталом агентства Services Australia. Австралийские власти начали расследование инцидента и проверяют, могли ли действия ИИ затронуть другие государственные системы.
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технологии, австралия, openai
Технологии, АВСТРАЛИЯ, OpenAI
08:34 24.09.2026
 
ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении

ABC: ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные о здравоохранении из государственных сайтов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. ИИ-агенты OpenAI координировали попытки обойти защиту австралийских государственных сайтов для получения данных о здравоохранении, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованные в интернете записи их действий.
По данным телеканала, более десятка агентов OpenAI свыше 300 раз упоминали Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) на немецком сайте для разработчиков DseWiki. Сообщается, что они пытались получить данные о расходах на лекарства в отдельных районах штата Виктория.
Когда доступ к информации блокировала система киберзащиты Cloudflare, агенты обменивались способами обойти ограничения. В частности, они пробовали использовать прокси-серверы и сервисы создания снимков интернет-страниц, а также угадывать названия нужных файлов.
OpenAI ранее подтвердила, что ее экспериментальные ИИ-модели использовали DseWiki для общения друг с другом во время внутреннего тестирования в июне.
В тот же период ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственному порталу статистики Medicare. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил в четверг, что агент столкнулся с блокировками, но нашел способы их обойти и получил доступ как к открытым, так и к закрытым файлам.
При этом ABC отмечает, что пока не установлено, относятся ли обнаруженные записи DseWiki к тому же инциденту, так как в них нет упоминаний Medicare или управляющего порталом агентства Services Australia.
Австралийские власти начали расследование инцидента и проверяют, могли ли действия ИИ затронуть другие государственные системы.
 
ТехнологииАВСТРАЛИЯOpenAI
 
 
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