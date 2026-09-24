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На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат - 24.09.2026, ПРАЙМ
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На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат - 24.09.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат
Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
промышленность
турция
алексей лихачев
владимир путин
аэс "аккую"
росатом
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "На площадке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершено бетонирование плиты перекрытий машинного зала энергоблока №4 на главной технологической отметке здания на высоте 18 метров над уровнем земли… По завершению работ специалисты АЭС "Аккую" перешли к следующему важному этапу строительства – подготовке фундамента под турбоагрегат", - сообщили в пресс-службе. В процессе участвовали 120 специалистов, работавшие в две смены. Бетонирование плиты перекрытия – процесс создания прочной горизонтальной опоры, которая придает жесткость конструкции и позволит ей выдерживать высокие динамические нагрузки работающего оборудования в соответствии с проектными требованиями. Плита, забетонированная на технологической отметке +18 метров, станет полом машинного зала. С этого перекрытия будет осуществляться обслуживание основного оборудования: турбины, валоповоротного устройства и генератора. Перед бетонированием будет проведена тщательная геодезическая проверка, чтобы убедиться в отсутствии минимальных отклонений в осях фундамента, недопустимых при размещении турбоагрегата. "Крупнейший российско-турецкий проект проходит через важный и интересный этап. Работа ведется на всех четырех блоках, к уже существующей инфраструктуре добавляются новые объекты, соответствующие высоким отраслевым стандартам надежности и устойчивости к нагрузкам. Это результат, который можно видеть своими глазами. Завершен важный этап строительства машинного зала четвертого блока – сложный многоэтапный процесс, который потребовал от команды ювелирной точности на каждом этапе", - процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. Он отметил, что своевременное выполнение работ в строгом соответствии с проектными требованиями – залог бесперебойного функционирования АЭС "Аккую" на протяжении всего срока эксплуатации. Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции. Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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промышленность, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом, аккую нуклеар
Промышленность, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Росатом, Аккую Нуклеар
11:59 24.09.2026
 
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат

Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке АЭС "Аккую"

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СТАМБУЛ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На площадке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершено бетонирование плиты перекрытий машинного зала энергоблока №4 на главной технологической отметке здания на высоте 18 метров над уровнем земли… По завершению работ специалисты АЭС "Аккую" перешли к следующему важному этапу строительства – подготовке фундамента под турбоагрегат", - сообщили в пресс-службе.
В процессе участвовали 120 специалистов, работавшие в две смены.
Бетонирование плиты перекрытия – процесс создания прочной горизонтальной опоры, которая придает жесткость конструкции и позволит ей выдерживать высокие динамические нагрузки работающего оборудования в соответствии с проектными требованиями. Плита, забетонированная на технологической отметке +18 метров, станет полом машинного зала. С этого перекрытия будет осуществляться обслуживание основного оборудования: турбины, валоповоротного устройства и генератора.
Перед бетонированием будет проведена тщательная геодезическая проверка, чтобы убедиться в отсутствии минимальных отклонений в осях фундамента, недопустимых при размещении турбоагрегата.
"Крупнейший российско-турецкий проект проходит через важный и интересный этап. Работа ведется на всех четырех блоках, к уже существующей инфраструктуре добавляются новые объекты, соответствующие высоким отраслевым стандартам надежности и устойчивости к нагрузкам. Это результат, который можно видеть своими глазами. Завершен важный этап строительства машинного зала четвертого блока – сложный многоэтапный процесс, который потребовал от команды ювелирной точности на каждом этапе", - процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
Он отметил, что своевременное выполнение работ в строгом соответствии с проектными требованиями – залог бесперебойного функционирования АЭС "Аккую" на протяжении всего срока эксплуатации.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ПромышленностьТУРЦИЯАлексей ЛихачевВладимир ПутинАЭС "Аккую"РосатомАккую Нуклеар
 
 
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