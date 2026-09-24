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На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат - 24.09.2026, ПРАЙМ
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат
Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
промышленность
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аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На площадке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершено бетонирование плиты перекрытий машинного зала энергоблока №4 на главной технологической отметке здания на высоте 18 метров над уровнем земли… По завершению работ специалисты АЭС "Аккую" перешли к следующему важному этапу строительства – подготовке фундамента под турбоагрегат", - сообщили в пресс-службе.
В процессе участвовали 120 специалистов, работавшие в две смены.
Бетонирование плиты перекрытия – процесс создания прочной горизонтальной опоры, которая придает жесткость конструкции и позволит ей выдерживать высокие динамические нагрузки работающего оборудования в соответствии с проектными требованиями. Плита, забетонированная на технологической отметке +18 метров, станет полом машинного зала. С этого перекрытия будет осуществляться обслуживание основного оборудования: турбины, валоповоротного устройства и генератора.
Перед бетонированием будет проведена тщательная геодезическая проверка, чтобы убедиться в отсутствии минимальных отклонений в осях фундамента, недопустимых при размещении турбоагрегата.
"Крупнейший российско-турецкий проект проходит через важный и интересный этап. Работа ведется на всех четырех блоках, к уже существующей инфраструктуре добавляются новые объекты, соответствующие высоким отраслевым стандартам надежности и устойчивости к нагрузкам. Это результат, который можно видеть своими глазами. Завершен важный этап строительства машинного зала четвертого блока – сложный многоэтапный процесс, который потребовал от команды ювелирной точности на каждом этапе", - процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
Он отметил, что своевременное выполнение работ в строгом соответствии с проектными требованиями – залог бесперебойного функционирования АЭС "Аккую" на протяжении всего срока эксплуатации.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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промышленность, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом, аккую нуклеар
Промышленность, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Росатом, Аккую Нуклеар
На АЭС "Аккую" начали подготовку фундамента под турбоагрегат
Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке АЭС "Аккую"
СТАМБУЛ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты начали подготовку фундамента под турбоагрегат на четвертом блоке строящейся в Турции при участии РФ атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"На площадке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершено бетонирование плиты перекрытий машинного зала энергоблока №4 на главной технологической отметке здания на высоте 18 метров над уровнем земли… По завершению работ специалисты АЭС "Аккую" перешли к следующему важному этапу строительства – подготовке фундамента под турбоагрегат", - сообщили в пресс-службе.
В процессе участвовали 120 специалистов, работавшие в две смены.
Бетонирование плиты перекрытия – процесс создания прочной горизонтальной опоры, которая придает жесткость конструкции и позволит ей выдерживать высокие динамические нагрузки работающего оборудования в соответствии с проектными требованиями. Плита, забетонированная на технологической отметке +18 метров, станет полом машинного зала. С этого перекрытия будет осуществляться обслуживание основного оборудования: турбины, валоповоротного устройства и генератора.
Перед бетонированием будет проведена тщательная геодезическая проверка, чтобы убедиться в отсутствии минимальных отклонений в осях фундамента, недопустимых при размещении турбоагрегата.
"Крупнейший российско-турецкий проект проходит через важный и интересный этап. Работа ведется на всех четырех блоках, к уже существующей инфраструктуре добавляются новые объекты, соответствующие высоким отраслевым стандартам надежности и устойчивости к нагрузкам. Это результат, который можно видеть своими глазами. Завершен важный этап строительства машинного зала четвертого блока – сложный многоэтапный процесс, который потребовал от команды ювелирной точности на каждом этапе", - процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
Он отметил, что своевременное выполнение работ в строгом соответствии с проектными требованиями – залог бесперебойного функционирования АЭС "Аккую" на протяжении всего срока эксплуатации.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".