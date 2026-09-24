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На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев - 24.09.2026, ПРАЙМ
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На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев
На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев - 24.09.2026, ПРАЙМ
На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев
Региональный режим ЧС введен в Краснодарском крае в связи с трудностями аграриев с реализацией сельхозпродукции из-за массированных атак БПЛА на регион, в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:08+0300
2026-09-24T13:08+0300
сельское хозяйство
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Региональный режим ЧС введен в Краснодарском крае в связи с трудностями аграриев с реализацией сельхозпродукции из-за массированных атак БПЛА на регион, в устранении режима задействован минсельхоз региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте краевой администрации. "Считать обстановку, сложившуюся на территории Краснодарского края начиная с 12 августа 2026 года, чрезвычайной ситуацией, которая вызвана отсутствием возможности реализации и скоплением у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери", - говорится в распоряжении. Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах административных границ Краснодарского края. В документе уточняется, что из-за массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, приостановки работы портов и нарушения морского судоходства у аграриев в регионе отсутствует возможность реализации значительных объемов продукции. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Для устранения ЧС, отмечается в тексте распоряжения, задействованы силы и средства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также муниципальные подразделения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Распоряжение вступило в силу.
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сельское хозяйство, россия, краснодарский край
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Краснодарский край
13:08 24.09.2026
 
На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев

На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев после атак БПЛА

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Региональный режим ЧС введен в Краснодарском крае в связи с трудностями аграриев с реализацией сельхозпродукции из-за массированных атак БПЛА на регион, в устранении режима задействован минсельхоз региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Документ опубликован на сайте краевой администрации.
"Считать обстановку, сложившуюся на территории Краснодарского края начиная с 12 августа 2026 года, чрезвычайной ситуацией, которая вызвана отсутствием возможности реализации и скоплением у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери", - говорится в распоряжении.
Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах административных границ Краснодарского края.
В документе уточняется, что из-за массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, приостановки работы портов и нарушения морского судоходства у аграриев в регионе отсутствует возможность реализации значительных объемов продукции. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна.
Для устранения ЧС, отмечается в тексте распоряжения, задействованы силы и средства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также муниципальные подразделения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Распоряжение вступило в силу.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКраснодарский край
 
 
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