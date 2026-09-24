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На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев

На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев - 24.09.2026, ПРАЙМ

На Кубани ввели региональный режим ЧС из-за сложностей у аграриев

Региональный режим ЧС введен в Краснодарском крае в связи с трудностями аграриев с реализацией сельхозпродукции из-за массированных атак БПЛА на регион, в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:08+0300

2026-09-24T13:08+0300

2026-09-24T13:08+0300

сельское хозяйство

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Региональный режим ЧС введен в Краснодарском крае в связи с трудностями аграриев с реализацией сельхозпродукции из-за массированных атак БПЛА на регион, в устранении режима задействован минсельхоз региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте краевой администрации. "Считать обстановку, сложившуюся на территории Краснодарского края начиная с 12 августа 2026 года, чрезвычайной ситуацией, которая вызвана отсутствием возможности реализации и скоплением у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери", - говорится в распоряжении. Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах административных границ Краснодарского края. В документе уточняется, что из-за массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, приостановки работы портов и нарушения морского судоходства у аграриев в регионе отсутствует возможность реализации значительных объемов продукции. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Для устранения ЧС, отмечается в тексте распоряжения, задействованы силы и средства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также муниципальные подразделения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Распоряжение вступило в силу.

краснодарский край

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сельское хозяйство, россия, краснодарский край