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Рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга
Рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга - 24.09.2026, ПРАЙМ
Рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга
Российский рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:12+0300
2026-09-24T19:12+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов не изменился и составил 2312,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,77% - до 845,69 пункта, долларовый РТС опустился на 0,60% - до 857,94 пункта.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга
Российский рынок акций не изменился за основную торговую сессию четверга